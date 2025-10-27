Brinner du som Förskollärare för de yngre barnen?
2025-10-27
Nu söker vi dig som är Förskollärare och brinner för våra yngre barn
I Saltsjöbaden ligger förskolan Nyckelpigan med välplanerade lokaler, härlig gård och granne med en fantastisk natur samt närhet till kommunikationer.
Vår Huvudman är Hoppetossa förskolor. Vår utbildning och undervisning grundar sig i förskolans läroplan, Lpfö18, skollagen samt FN:s Barnkonvention.
Med barnens utveckling och lärande i fokus, strävar vi inom Hoppetossa för att främja en livslång lust att lära hos alla våra barn. Vi arbetar utifrån en aktiv, nära och engagerad gemenskap. Vi ser att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Detta, tillsammans med våra kärnvärden trygghet, glädje, nyfikenhet och kunskap, summerar den inneboende kraften i Hoppetossa och hjälper oss att driva verksamhetens utveckling framåt och uppnå vår vision.
Pedagogiskt arbete och huvudinriktning
Det är barnens behov och intressen som är med och styr utbildningen och undervisningens innehåll. Våra barn ges därför gott om tid och möjligheter att lära, undersöka och utforska sin omvärld i samspel med andra, men också i samverkan med miljö och material.
Vi ser att barnen är kompetenta, kunniga, nyfikna och företagsamma. Deras teorier och hypoteser efterfrågas, prövas och leder lärprocesserna vidare. Ett utforskande arbetssätt stärker barnens självkänsla och ger dem lekfullt utrymme att utvecklas och växa i sin takt.
Detta kräver att vi aktivt lyssnar, observerar och reflekterar över vår utbildning och undervisning utifrån varje barns förmåga.
Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans i arbetslaget för att få en genomtänkt pedagogisk verksamhet utifrån barnens egna tankar och perspektiv.
Vi har Hållbar utveckling som Fokusområde och detta läsår med Hälsa, välbefinnande och rörelse kopplat till Barnkonventionen.
Vi lägger stor vikt vid våra barns språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.
Vill du vara med oss i vårt fortsatta pedagogiska arbete?
Då är du varmt välkommen att söka till oss!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, varför vi gärna ser din ansökan med personligt brev och CV så snart som möjligt.
Visstidsanställning på 80% med möjlighet till en tillsvidareanställning,
Tillträde: 7 januari 2026
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
