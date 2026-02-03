Brinner du för test och ledarskap? Här är rollen för dig!
2026-02-03
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Är du intresserad av verifiering och prov? Gillar du att ta ansvar och leda projekt framåt? På sektionen Systemverifiering på Dynamics testar och verifierar vi världsledande produkter för att säkerställa att de fungerar som kompletta vapensystem och i samspel med våra kunders system.
Nu söker vi dig som vill delta och leda utvecklingsprojektet för systemtest av nästa generations sjömålsrobot - RBS15. Hos oss får du vara med i ett spännande utvecklingsprojekt och jobba med teknik i framkant - i en miljö där samarbete, lärande och inkluderande står i fokus.
Som projektledare kommer du att:
*
Planera, leda och driva projekt, med ansvar för tidplan, budget, resurser, riskhantering och leverans.
*
Stödja och coacha ditt team genom att ge de bästa förutsättningarna för framgång och bidra till en kultur av samarbete, lärande och ansvarstagande.
*
Skapa och vårda relationer, samt säkerställa gott samarbete och tydlig kommunikation med kollegor, kunder och samarbetspartners.
*
Delta praktiskt i genomförandet av både det tekniska och det administrativa arbetet.
Hos oss välkomnas du till ett varmt, inkluderande och kunskapsintensivt team där vi lär av varandra och alltid hjälps åt. Vi tror på balans mellan att utmana varandra och ge stöd när det behövs - du behöver inte kunna allt från början.
Vi söker dig som lockas av tanken att leda oss på vägen mot att testa våra nyutvecklade missiler. Du har en teknisk bakgrund och har gärna arbetat med systemtest av komplexa system innan. För oss är det även meriterande om du har erfarenhet av projektledning. Som person inger du förtroende, kan driva framsteg och hitta lösningar - även i komplexa och dynamiska miljöer.
Vi letar efter engagerade medarbetare och värdesätter inte enbart tidigare erfarenheter. För oss är de personliga egenskaperna minst lika viktiga.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
