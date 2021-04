Brinner du för kundnöjdhet? Då har ni hittat rätt - Ansök idag! - ViPo Säkerhetstjänster AB - Butikssäljarjobb i Helsingborg

ViPo Säkerhetstjänster AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg2021-04-06ViPo's vision är att vara Helsingborgs framtid inom trygghets- och säkerhetstjänster ( https://www.vipo.se/om-vipo). Vi anställer just nu säljare med erfarenhet av callcenter. Vi söker dig som vill utvecklas och växa med oss ( https://www.vipo.se/vara-medarbetare/). Trygghet, trivsel, tillit och teamet är våra prioriteringar. Viktiga, inkluderande, professionella och optimistiska är våra ledord.Framgång föder framgång! Vi är i en spännande expanderingsfas och lägger mycket vikt vid personlig lämplighet. Är du en social, ambitiös person med hög arbetsmoral och höga målsättningar kommer du att stormtrivas hos oss!Du behöver trivas och brinna för kontakt med andra människor. Du har lätt för att styra ett samtal samtidigt som du är ödmjuk och uppmärksam på den du talar med. Du förstår vad det innebär att vara professionell samtidigt som du bidrar med en positiv energi och attityd.Hos oss på ViPo ( https://instagram.com/vipo.se) kommer du få möjligheten att påverka din egen lön. Ett bra arbete genererar bra lön - precis så som det ska göra! Du kan se fram emot fartfyllda dagar och goda chanser att klättra inom företaget.Vi lever efter mottot Work hard, play hard - på riktigt! Här är utvecklingsmöjligheterna oändliga och när du gör ett bra arbete finns det inga begränsningar. Vi har gått ifrån traditionella kontorsmiljöer och satsar mycket på våra anställdas behov och trivsel. Det bästa arbetet utförs av glada medarbetare!Vi erbjuder fast lön + provision och motiverande bonusarUtbildning av såväl produkter/ ( https://www.vipo.se/rfid-blocker-kort/) tjänster ( https://www.vipo.se/mobilt-brandlarm/) som försäljning i helhetMöjlighet att påverka din egen lönAttraktiva och aktuella tjänster ( https://www.vipo.se/id-larm/) Stora utvecklingsmöjligheter - Bara DU bestämmer hur långt du vill nå!Känner du att din profil passar in så tveka inte på att söka! Vi bjuder på en kopp Zoegas i sann Helsingborgsanda. Du ansöker enkelt via vår karriärsida.Tjänsten avser : VarmkundssäljareVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-23ViPo Säkerhetstjänster AB5674350