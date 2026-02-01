Brinner du för internkommunikation? Bli vår nya kommunikationspartner!
2026-02-01
Vill du utveckla och bidra till en effektiv internkommunikation inom SRV? I sådana fall är du välkommen med din ansökan till tjänsten som kommunikationspartner med fokus på internkommunikation.
Om verksamheten
På SRV arbetar vi för en framtid där resurser tas till vara och hållbara val är en självklarhet. Vi utvecklar vår verksamhet för att kunna erbjuda den mest hållbara avfallshanteringen. Vårt mål är att inspirera till hållbara val och minska mängden avfall. Vi vill att våra tjänster ska göra det enkelt att leva hållbart. Genom samarbete och smarta lösningar strävar vi efter att varje resurs används effektivt och skadliga ämnen lämnar kretsloppet.
Den här tjänsten är en möjlighet för dig som vill vara med och förvandla SRV från ett traditionellt återvinningsbolag till ett modernt serviceföretag. Du får stort handlingsutrymme inom din roll, som är en viktig del av helheten. Allt sker inom ramen för vår värdegrund: professionell, enkel, tillsammans .Publiceringsdatum2026-02-01Om tjänsten
Som kommunikationspartner på SRV stöttar du organisationen med kommunikationsplanering, budskapsformulering och innehåll till våra kanaler. Den här tjänsten har fokus på internkommunikationen, men innebär också att stötta gruppen i den externa kommunikationen vid behov. Som kommunikationspartner med fokus på internkommunikation har du en central funktion i organisationen. Du arbetar med att skapa tydlig, engagerad och effektiv kommunikation som ligger i linje med SRV:s vision, strategi och långsiktiga mål. I nära samverkan med ledning, HR och andra strategiska funktioner driver du arbetet med att stärka SRV:s kultur, skapa sammanhang och engagemang samt bidrar till att medarbetare känner stolthet och delaktighet i organisationens uppdrag och utveckling. Tjänsten är placerad på kommunikationsfunktionen där det i dag finns fem kommunikationspartners.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som kommunikationspartner med fokus på internkommunikation innebär att du utvecklar och driver strategier för att internkommunikationen ska stödja SRV:s kultur, värderingar, varumärke och utpekade utveckling. Du planerar och genomför kommunikationsinsatser och säkerställer att budskapen är enhetliga och når rätt målgrupper. Du är rådgivande och ger stöd i kommunikationsfrågor och förändringskommunikation till både ledning och chefer och hjälper till att översätta strategier och mål till begripligt och målgruppsanpassat språk. Du producerar innehåll i form av text, bild och video för intranät, digitala skärmar och även grafisk form för utskrivet material. Du deltar i planering och genomförande av interna evenemang och workshops i syfte att stärka dialog, engagemang och en bra kultur i organisationen. I rollen ingår också att förvalta och vidareutveckla vårt intranät och andra forum för kommunikation och dialog .
Är det här du?
Du har en universitetsexamen inom kommunikations- och medievetenskap eller motsvarande utbildning. Vi förutsätter att du har en mycket god kommunikativ förmåga, kan uttrycka dig väl såväl skriftligt som muntligt, och kan formulera tydliga och målgruppsanpassade budskap. Du tänker strategiskt, har lätt för att se helheter och förstår hur kommunikation påverkar verksamheten på både kort och lång sikt. Din digitala kompetens är väl utvecklad, med god vana vid moderna verktyg och kommunikationsplattformar. Dessutom har du god förmåga att samarbeta, visa engagemang och bygga förtroende, vilket gör att du kan etablera starka och hållbara relationer i hela verksamheten. Om SRV
SRV återvinning AB är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållsavfall. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. Vi är idag cirka 270 anställda och tar emot ca 200 000 ton avfall varje år och omsatte 552 Mkr (2023). SRV hämtar avfall från cirka 154 000 hushåll i ägarkommunerna. Företaget har också 3 000 företags- och verksamhetskunder - allt från små och stora företag till bostadsrättsföreningar, förskolor och organisationer.
SRV återvinning har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan största i Sverige. Vi driver också sju återvinningscentraler, för i första hand hushållen, inom de fem ägarkommunerna.
På SRV värnar vi om en sund arbetsmiljö. Som medarbetare på SRV har du tillgång till friskvårdsbidrag, subventionerad massage, hälsoundersökningar, försäkringar, tjänstepension och subventionerad lunch. Vi har möjlighet till hybridarbete på de tjänster som har förutsättningar för det.Så ansöker du
Rollen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt. Du kommer att vara placerad på huvudkontoret, nära Huddinge Centrum. Eftersom våra verksamheter finns utspridda runtom Södertörn är körkort ett krav. Tillämpning av alkohol- och drogtest innan anställning kan bli aktuellt. Då vi är ett samhällsviktigt företag genomför vi bakgrundskontroller på våra kandidater som en del i vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Joakim Örnstig, avdelningschef Kund och Marknad, tfn: 08-522 237 75 eller Titti Jardetun, HR-partner, tfn: 08-522 256 85 (ej tillgänglig 5 feb - 20 feb).
Varmt välkommen med din ansökan senast den: 1 mars 2026, vänta inte med din ansökan då vi går igenom dem löpande.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekryteringen. Samtliga av våra inköp sker i enlighet med LOU.
