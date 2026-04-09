Brinellskolan söker yrkeslärare till El- och energiprogrammet
Fagersta kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Fagersta Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Fagersta
2026-04-09
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fagersta kommun i Fagersta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Brinellskolan är en gymnasieskola i Fagersta kommun. Skolan har elva nationella program samt introduktionsprogram, språkintroduktion, lärlingsutbildning och anpassad gymnasieskola. Skolan har ca 480 elever och 9/10 lärare har lärarlegitimation. Vi har ett välsorterat bibliotek och ett gott samarbete med företag, högskolor och universitet.
Vi jobbar för en skola dit elever och personal går med en känsla av trygghet och trivsel där individen har möjlighet till personlig utveckling. Brinellskolan har välutbildad och engagerad personal och vi strävar emot att hitta individuella lösningar så att alla elever skall kunna nå sin fulla potential oavsett om det gäller stöd eller extra utmaningar.
Ditt uppdrag
Brinellskolan söker en engagerad och intresserad gymnasielärare till El- och energiprogrammet. På programmet erbjuder vi utbildning inom både elteknik och automationsteknik riktat mot både elinstallation och industri.
Vi erbjuder aktuella utbildningar i framkant där du med din kompetens kommer att ha en viktig roll och möjlighet att påverka. Du kommer att arbeta i ett engagerat arbets- och ämneslag i nära samarbete med andra kollegor över programgränserna.
I uppdraget ingår praktisk och teoretisk undervisning i enlighet med gymnasiets kurs- och ämnesplaner inom bland annat elinstallation, belysningsteknik, larm och övervakning samt praktisk ellära. Erfarenhet och kunskaper inom automationsteknik är meriterande.
I arbetet ingår mentorskap samt att anskaffa, planera och följa upp elevernas APL.
Utöver goda kunskaper inom dina ämnesområden behöver du även vara en trygg och tydlig ledare i olika undervisningssituationer och andra sammanhang där du möter skolans elever. Vi vill ge våra elever en högkvalitativ utbildning samt en utbildning där omtanke, trygghet och trivsel speglar studievardagen.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig med gedigen branscherfarenhet som installationselektriker och som innehar auktorisation AL. Vi ser gärna att du är legitimerad yrkeslärare och/eller tidigare har undervisat på gymnasial nivå. Det är också meriterande med kunskaper och erfarenhet av automationsteknik.
Det är viktigt att du besitter kunskaper om de krav och riktlinjer som elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) ställer för erhållandet av elcertifikat och vägen till behörig elektriker samt har kunskap om de lagstiftningar som gäller för elinstallation och elsäkerhet.
Dina personliga egenskaper är av lika stor vikt då du möter unga människor varje dag i din yrkesroll.
Du som söker har förmågan att ta initiativ till att fatta beslut, både självständigt och tillsammans med andra. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har en god förmåga att knyta kontakter med samarbetspartners och har ett driv i att utveckla din och programmets undervisning.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Rekrytering kan komma att ske under ansökningsperioden. Intervjuer sker löpande.
Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.
Vi ser gärna att du innehar B-körkort.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106), https://fagersta.se
Bangårdsgatan 1 (visa karta
)
737 40 FAGERSTA
För detta jobb krävs körkort.
Fagersta Kontakt
Ylva Ekman 0223-44383
9845769