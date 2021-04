Brevbärare sökes till Eslöv - CityMail Sweden AB - Brevbärarjobb i Eslöv

CityMail Sweden AB / Brevbärarjobb / Eslöv2021-04-06Är du vår nya kollega?Nu söker vi fler brevbärare till vårt lokalkontor i Eslöv! Som brevbärare jobbar du både med att sortera och dela ut försändelser. I tjänsten ingår också att hålla adressuppgifter uppdaterade samt övriga arbetsuppgifter för att kvalitetssäkra vår leverans av försändelser. Vi använder cykel, moped och bil i utdelningen.Vem söker vi?För att jobba som brevbärare behöver du:Vara minst 18 årKunna svenskaVärdesätta noggrannhet och kvalitet i ditt arbeteTrivas med ett fysiskt och rörligt arbeteB-körkort är ett kravVi erbjuderSom brevbärare på CityMail får du ett fritt, rörligt och aktivt arbete med mycket eget ansvar. En av våra främsta styrkor enligt medarbetarundersökningarna är också gemenskapen och samarbetet med kollegorna. Vi fokuserar på vad du kan, inte på vem du är och har en inkluderande företagskultur som respekterar och tillvaratar olikheter.En start med många möjligheterHos oss tar många det första steget in i arbetslivet. Vi strävar ständigt efter ökad mångfald och inkludering i företaget utifrån aspekter som etnisk bakgrund, funktionsvariation, fler kvinnor mm. CityMail har även en väl utvecklad internrekryteringsprocess och för medarbetare med viljan att växa finns goda möjligheter att gå vidare i företaget, inte bara inom utdelningsorganisationen.2021-04-06Tjänsten är en behovsanställning, men med goda möjligheter till övergång i fast anställning. Arbetspasset startar vanligtvis någon gång mellan 07.00-08.00 och slutar mellan 15.30-16.30.Fast tim- eller månadslön enligt kollektivavtal. Lönetrappa tillämpas, för både ordinarie och timanställda. Ingångsnivå timlön 117,06 kr exkl. 12% semesterersättning (131,11 kr inkl. semesterersättning).Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt då rekrytering sker löpande. Har du frågor om din ansökan? kontakta oss på rekrytering@citymail.se så försöker vi hjälpa dig så snart vi kan. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.CityMail hjälper företag att kommunicera via brevlådan som kanal. Våra kunder anlitar oss som partner för att nå rätt person, vid rätt tidpunkt, med rätt budskap. Vi startade 1991 som världens första fria postföretag, och vi fortsätter att utmana marknaden. Tillsammans med våra samarbetspartners når vi ca 64% procent av Sveriges hushåll och företag med hjälp av ungefär 1600 medarbetare. CityMail är ett modernt företag med öppet arbetsklimat där kamratskap, laganda och din åsikt är viktiga byggstenar. Vi vet att en arbetsplats där medarbetarna har olika bakgrund, och inte minst olika kön, är viktigt för att nå framgång. Har du viljan finns goda möjligheter att utvecklas hos oss.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratLön enligt kollektivavtal. Lönetrappa tillämpas.Arbetsskor, friskvårdsbidrag och trivselpeng.Sista dag att ansöka är 2021-05-11CityMail Sweden AB5674601