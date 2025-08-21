Brevbärare sökes på deltid till Stenungsund!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Brevbärarjobb / Stenungsund Visa alla brevbärarjobb i Stenungsund
2025-08-21
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stenungsund
, Tjörn
, Kungälv
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%? Gillar du att arbeta utomhus och trivs i ett aktivt arbete? Om så är fallet, då har vi tjänsten för dig!
För kunds räkning söker vi nu dig som vill arbeta som brevbärare på deltid. Som brevbärare hos vår kund arbetar du främst med utdelning och sortering av post och reklam till privatpersoner i Stenungssund. Du kommer främst köra skåpbil men det är viktigt att du är flexibel och kan tänka dig att även dela ut post med cykel eller till fots vid behov. Du utgår från vår kunds terminal i Stenungssund.
Anställningen är på deltid och planeras att starta omgående. Vi ser gärna att du är tillgänglig för att arbeta minst 2-3 tillfällen i veckan. Arbetstiderna varierar men är främst förlagda på vardagar under dagtid (ca 07-16). Uppdraget inleds med upplärning där du kommer arbeta bredvid ordinarie personal, för att sedan övergå till ensamarbete.
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer vara anställd hos oss på StudentConsulting och uthyrd som konsult till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har god fysik, gillar att vara ute och vill anta den roliga utmaningen som brevbärare i Stenungsund. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha B-körkort och god körvana. Utöver detta ser vi att du har en god kommunikativ förmåga i svenska. Om du tidigare arbetat som brevbärare eller budbilschaufför är det starkt meriterande!
Som person är du ansvarsfull, noggrann och flexibel. Du arbetar effektivt och har hög arbetskapacitet. Du är en person med god fysik som trivs med ett fartfyllt arbete. Du är inte heller rädd för självständigt arbete och att växla mellan arbetsuppgifter.
Krav för tjänsten är annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Låter jobbet som något för dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Göteborg Lager/Produktion/Kundservice goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9469232