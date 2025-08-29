Brevbärare Skövde, Tidsbegränsad anställning
Vi hanterar mer än leveranser, vi hanterar mening. PostNord är Sveriges kanske mest kända varumärke - och vi finns överallt. Det finns en stark drivkraft och vilja att ta brevet eller paketet ända fram. Vi är länken mellan människor och företag, och har en ambition att genom vårt jobb göra vardagen enklare för alla i Sverige.
Du & Vi & Jobbet
Som brevbärare är du pulsen i allt vi gör. Vi förändras med världen, men vårt samhällsuppdrag är detsamma idag som igår. Som sista länk i leveranskedjan är du en del av ett lagarbete och sammanhang där glädje och stolthet är vår kultur.
Den här tjänsten är en tidsbegränsad anställning med en sysselsättningsgrad på 80%. Anställningen startar vecka 38 och pågår fram till och med vecka 1 (2026). Dina arbetstider kommer att vara förlagda på dagtid, måndag till fredag. Du kommer att utgå från Vipans gränd 8.
Vad du kommer att göra
- Sortera post
- Dela ut brev, mindre paket, tidningar och reklam med cykel, elcykel, högerstyrd bil, elfordon, moped, eller gåvagn
- Planera och genomföra din arbetsdag på bästa sätt utifrån dagens rutt
Vem du är
- Självgående: Du vet vad du ska göra, och du gör det.
- Gillar att vara ute: Om väder och vind biter ifrån, så biter du ihop och tillbaka.
- Ordningsam och punktlig: Ordning och reda är viktigt för att säkerställa en god leverans i rätt tid.
- God kondition och rörlighet: Du är i rörelse under stora delar av dagen.
- Flexibel: Även om du följer en rutt så händer det ibland oplanerade saker som du behöver agera på.
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad du tar med dig
- Vana att arbeta självständigt och i team
- God servicekänsla
- Svenska i tal och skrift
- B-Körkort: Van att köra och trygg i trafiken
- Gymnasieexamen
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på postnord.se.
Vad väntar du på?
Du ansöker genom att klicka på "Ansök nu" och bifoga ditt CV. Se till att ha betyg redo från gymnasiet alternativ från högre utbildning när du påbörjar ansökan, dessa ska laddas upp i din ansökan och är viktigt för att du ska kunna gå vidare i processen. Om du har frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten, kontakta oss på karriar@postnord.com
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Rekrytering för denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För Fackliga kontaktpersoner se Facklig kontakt | PostNord.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
