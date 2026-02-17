Brevbärare/paketbud - Lindesberg
CityMail Sweden AB / Brevbärarjobb / Lindesberg Visa alla brevbärarjobb i Lindesberg
2026-02-17
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CityMail Sweden AB i Lindesberg
, Nora
, Örebro
, Arboga
, Köping
eller i hela Sverige
Tycker du om att träna och ser fördelarna med att ha ett arbete i rörelse där du dessutom får möjlighet att vara utomhus under ditt arbetspass?
Då kan du vara vår nästa brevbärarkollega!
CityMail delar post och paket till ca 6 miljoner privatpersoner och företag i Sverige. Vi söker nu fler kollegor till Lindesberg
Vi erbjuder dig:
ett varierat jobb i rörelse tillsammans med ett gäng härliga kollegor
möjlighet att utvecklas inom CityMail på sikt
närhet till jobbet
Vi söker dig som:
är minst 18 år
har grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift
har B-körkort eller förarbevis för moped
trivs med ett fysiskt arbete
är bekväm med att framföra fordon som du har körkort/förarbevis för (cykel, moped, bil)
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete men för oss är inte din bakgrund det allra viktigaste. Vi värdesätter ditt engagemang, sinne för detaljer och inställning till arbetet och lägger därför stor vikt kring dina personliga egenskaper under rekryteringsprocessen.
Hur ser arbetsdagen ut?
Verksamheten är öppen under helgfria vardagar. Arbetstiden är fördelad mellan kl 07:00-16:30.
Arbetsdagen inleds med förberedelse av dagens utdelning, där du och dina kollegor sorterar dagens post och paket.
Därefter sker utdelningen inom området. Vi använder främst elcykel under utdelning men du kan även tänkas använda bil, moped och vanlig cykel beroende på vilken utdelningsrunda du har för dagen.
När alla brev och paket delats ut åker du tillbaka till kontoret och avslutar med administration och förberedelse inför morgondagens arbete tillsammans med dina kollegor.
Anställningsform
Tjänsten är en s.k. timanställning där varje arbetspass utgör en särskild visstidsanställning. Du kommer att jobba varierande arbetstider och omfång, beroende på dag och behov. Vi ser gärna att du är tillgänglig att jobba upp mot en heltid under dagtid. För att du ska få rätt förutsättningar att lyckas inleds anställningen med en introduktion. Publiceringsdatum2026-02-17Ersättning
Fast tim- eller månadslön enligt kollektivavtal. Lönetrappa tillämpas, för både ordinarie och timanställda. Ingångslön/timme är 150 (inkl. 12% semesterersättning) vilket motsvarar 134 kr (exkl. 12% semesterersättning).
Intresserad?
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Skicka ansökan". Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via rekrytering@citymail.se
. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Rekrytering sker löpande och annonsen kan komma att tas bort innan sista ansökningsdag.
• += Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7233420-1845485". Arbetsgivare CityMail Sweden AB
(org.nr 556591-6961), https://jobb.citymail.se
Norevägen 29 (visa karta
)
711 32 LINDESBERG Arbetsplats
CityMail Jobbnummer
9746587