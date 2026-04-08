Brevbärare Kisa, Sommarvikariat
2026-04-08
Vi hanterar mer än leveranser, vi hanterar mening. PostNord är Sveriges kanske mest kända varumärke - och vi finns överallt. Det finns en stark drivkraft och vilja att ta brevet eller paketet ända fram. Vi är länken mellan människor och företag, och har en ambition att genom vårt jobb göra vardagen enklare för alla i Sverige.
Som brevbärare är du pulsen i allt vi gör. Vi förändras med världen, men vårt samhällsuppdrag är detsamma idag som igår. Som sista länk i leveranskedjan är du en del av ett lagarbete och sammanhang där glädje och stolthet är vår kultur.
Den här tjänsten är en tidsbegränsad anställning med en sysselsättningsgrad mellan 50-80%. Anställningen startar vecka 23 och pågår fram till och med vecka 32. Dina arbetstider kommer att vara förlagda på förmiddag och eftermiddag, måndag till fredag. Du kommer att utgå från Västra Vägen 1.
Sortera post
Dela ut brev, mindre paket, tidningar och reklam med cykel, elcykel, högerstyrd bil, elfordon, moped, eller gåvagn
Planera och genomföra din arbetsdag på bästa sätt utifrån dagens rutt
Självgående: Du vet vad du ska göra, och du gör det.
Gillar att vara ute: Om väder och vind biter ifrån, så biter du ihop och tillbaka.
Ordningsam och punktlig: Ordning och reda är viktigt för att säkerställa en god leverans i rätt tid.
God kondition och rörlighet: Du är i rörelse under stora delar av dagen.
Flexibel: Även om du följer en rutt så händer det ibland oplanerade saker som du behöver agera på.
Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vana att arbeta självständigt och i team
God servicekänsla
Svenska i tal och skrift
B-Körkort: Van att köra och trygg i trafiken
Gymnasieexamen, alternativt studerar sista året på gymnasiet
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på postnord.se.
Duansöker genom att klicka på "Ansök nu". Dina betyg från gymnasiet eller högreutbildning ska laddas upp i din ansökan, så se till att ha dessa redo innan dusätter igång. AI kan vara ett bra stödnär du skriver din ansökan - men glöm inte att det är din personlighet som görskillnaden! Låt din ansökan spegla vem du är och vad som gör dig unik.
I den härrekryteringen använder vi oss bland annat av referenstagning och vi kommer atttitta på ditt utdrag ur belastningsregistret. Men först kommer vi kika på dinansökan i förhållande till grundkraven för rollen.
Om du har frågor omrekryteringsprocessen eller tjänsten så är du välkommen att kontakta oss på karriar@postnord.com
. Observera att viinte tar emot ansökningar via mail.
Rekrytering fördenna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättasinnan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.För fackliga kontaktpersoner se Fackligkontakt | PostNord.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel.
