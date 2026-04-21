Brevbärare
2026-04-21
Som brevbärare är du pulsen i allt vi gör. Vi förändras med världen, men vårt samhällsuppdrag är detsamma idag som igår. Som sista länken i leveranskedjan blir du en del av ett lagarbete där glädje och stolthet genomsyrar vår kultur.
Är det här jobbet för dig?
Är du student eller har en annan sysselsättning och vill jobba extra? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi söker dig som är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
Arbetspass: Dagstid, måndag till fredag, varierande tider mellan 07:30-17:15
Möjlighet till sommarvikariat
Stort önskemål är att du studerar på distans och är därmed väldigt flexibel med din tillgänglighet. I samband med din ansökan ser vi att du bifogar ett intyg som bekräftar att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Detta kan vara ett anställningsintyg, studieintyg eller annat relevant dokument som visar din nuvarande sysselsättning. Publiceringsdatum2026-04-21Arbetsuppgifter
Som brevbärare kommer du att sortera posten och dela ut brev, mindre paket, tidningar och reklam. Du arbetar med cykel, elcykel, högerstyrd bil, elfordon, moped eller gåvagn och planerar själv din arbetsdag utifrån dagens rutt. Ditt ansvar är att leveranserna sker tryggt, effektivt och med hög kvalitet.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har god fysik, är flexibel och kan arbeta med kort varsel, som är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad, och som vill vara en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Kravprofil:Fyllt 18 år
Du kan jobba 4-5 arbetspass i veckan
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - deltidsjobb, studier, pensionär, egenföretagare, elitidrottare mm (intyg krävs)
Behärskar svenska i både tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Rent belastningsregister
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får vara en viktig del av vår leveranskedja och göra skillnad i vardagen för många människor.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning - det innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. När du har skickat in din ansökan kommer vi att matcha den mot tjänstens kravprofil. Du blir därefter kontaktad via telefon eller e-post för återkoppling. Vidare i processen genomförs intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll för de kandidater som är aktuella.
För oss är det också viktigt att ta del av din upplevelse. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och efter avslutad process.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida på grund av GDPR - ansökningar via e-post behandlas inte.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.onepartnergroup.se/
262 63 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Verksamhetschef
Jacob Edström jacob.edstrom@onepartnergroup.se +46721748262 Jobbnummer
9868068