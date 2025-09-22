Brenäs skola söker lärare i fritidshem
2025-09-22
Brenäs skola är en F-6 skola med 30 elever.
Skolan är belägen cirka fem mil från Finspångs centralort och nära Katrineholms kommun. Den består av två byggnader och en matsal. Skolan ligger naturskönt nära sjön Tisnaren.
På skolan arbetar vi åldersintegrerat i vissa årskurser beroende på antal barn. På Brenäs skola är vi ett arbetslag som arbetar nära varandra, för att tillsammans nå uppsatta mål. Det innebär att det finns goda möjligheter att få igenom förslag och även få stöd i det dagliga arbetet. Arbetsgruppen har hög andel behöriga och legitimerade lärare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett utvecklande uppdrag tillsammans med engagerade kollegor. Som lärare mot fritidshem kommer du vara en viktig del för att leda fritidshemmets arbete i vardagen och utifrån uppsatta mål och läroplan. Du kommer under skoltid finnas med i klasserna som stöd och kan komma att undervisa ett praktiskt estetiskt ämne.
Rollen innebär också
Som fritidspedagog leder du och planerar fritidshemmets aktiviteter. Du kommer att samarbeta med övriga pedagoger på skolan. Vi förväntar oss att du uppskattar kollegialt samarbete och ser det som en förutsättning för ett bra resultat.
Vem är du?
- Du är legitimerad lärare
• Du har förmågan att samarbeta och samverka med olika professioner
• Du är flexibel i ditt förhållningssätt och visar empati för andra människor
• Du är engagerad och duktig i din roll och har ett relationellt bemötande till våra elever
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Intervjuer kan komma ske löpande under ansökningstiden
Välkommen med din ansökan!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
