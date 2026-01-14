Bremholts Entrepenad söker VVS montör

Ås Härads Service & Förvaltning AB / VVS-jobb / Borås
2026-01-14


Vi växer och söker nu en självgående och serviceinriktad VVS-montör till vårt team.
Tjänsten är huvudsakligen inriktad på service, felsökning och reparationer i bostäder och fastigheter.

Dina arbetsuppgifter
• Service och felsökning inom VVS
* Reparation av vatten-, avlopps- och värmesystem
* Byte av blandare, WC, ventiler och pumpar
* Åtgärda läckage och driftstörningar
* Förebyggande underhåll
* Kontakt med kunder, hyresgäster.

Vi söker dig som
• Är utbildad VVS-montör
* Har erfarenhet av servicearbete inom VVS
* Arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppdrag
* Är lösningsorienterad, noggrann och strukturerad

Meriterande
• Erfarenhet av arbete i bostadsfastigheter
* Kunskap inom värme, vatten och sanitet
* Erfarenhet av felsökning och akuta serviceärenden
Vi erbjuder
• Ett självständigt arbete med stor variation
* Trygg anställning hos en stabil arbetsgivare
* God arbetsmiljö och trevligt team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@asharad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS Montör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ås Härads Service & Förvaltning AB (org.nr 556909-7750)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9682934

