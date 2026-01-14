Bremholts Entrepenad söker VVS montör
Ås Härads Service & Förvaltning AB / VVS-jobb / Borås
2026-01-14
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Bollebygd
Vi växer och söker nu en självgående och serviceinriktad VVS-montör till vårt team.
Tjänsten är huvudsakligen inriktad på service, felsökning och reparationer i bostäder och fastigheter.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
• Service och felsökning inom VVS
* Reparation av vatten-, avlopps- och värmesystem
* Byte av blandare, WC, ventiler och pumpar
* Åtgärda läckage och driftstörningar
* Förebyggande underhåll
* Kontakt med kunder, hyresgäster.
Vi söker dig som
• Är utbildad VVS-montör
* Har erfarenhet av servicearbete inom VVS
* Arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppdrag
* Är lösningsorienterad, noggrann och strukturerad
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i bostadsfastigheter
* Kunskap inom värme, vatten och sanitet
* Erfarenhet av felsökning och akuta serviceärenden
Vi erbjuder
• Ett självständigt arbete med stor variation
* Trygg anställning hos en stabil arbetsgivare
* God arbetsmiljö och trevligt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@asharad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ås Härads Service & Förvaltning AB
(org.nr 556909-7750) Körkort
