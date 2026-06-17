Bredbandstekniker
Nordmalings kommun / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Nordmaling Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Nordmaling
2026-06-17
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Vill du arbeta i en framtidsbransch där ditt praktiska handlag och din problemlösningsförmåga gör verklig skillnad? Nordmalings kommun satsar på tillväxt och söker nu en engagerad och noggrann fibertekniker på 100% som vill vara med och bygga framtidens digitala infrastruktur. Välkommen med din ansökan!
Arbetsplatsen
Tjänsten är placerad inom sektor samhällsbyggnad, som omfattar verksamheter inom bygg och miljö, lokalvård, räddningstjänst, beredskap samt drift.
Du kommer att arbeta självständigt tillsammans med en kollega och ha din utgångspunkt i kommunens driftcentral. Här finns även kommunens nodstation för bredband. Driftcentralen bemannas av personal från fastighet, gata/park och bredbandsverksamheten, vilket innebär ett nära samarbete mellan olika funktioner.
I rollen rapporterar du direkt till samhällsbyggnadschef, som är din närmaste chef.
Rollen och arbetsuppgifter
Som bredbands-/fibertekniker hos oss arbetar du praktiskt och tekniskt med kommunens fibernät. Rollen är varierad och innebär både självständigt arbete och samarbete med kollegor, entreprenörer och fastighetsägare.
Arbetsuppgifterna kommer bl.a. att omfatta:
Installation och driftsättning av fiberanslutning
Installation och driftsättning av aktiv utrustning
Svetsning, blåsning och matning av fiber (OTDR, dämpningsmatning etc.)
Dokumentation och rapportering av utfört arbete.
Felsökning och service på befintliga nät
Blåsning av fiber
Kabelutsättning
Kundkontakt på plats
Administrativa uppgifter kopplat till arbetetPubliceringsdatum2026-06-17Profil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fiberinstallation, inklusive fiberblåsning och fibersvetsning
Innehar B-körkort
Har normalt färgseende (arbetet kräver att du kan urskilja färgkodning i fiberinstallationer)
Har god förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt på svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Relevant utbildning från yrkeshögskola eller motsvarande
Erfarenhet av GIS-system samt CAD för dokumentation
Certifiering inom Robust Fiber
Möjlighet att med kort varsel inställa dig vid behov, då arbete kan förekomma på obekväma tider, inklusive nattarbete. Av den anledningen ser vi gärna att du är bosatt i, eller i närheten av, Nordmalings kommun
För att trivas i rollen som fibertekniker är du självgående och tar ansvar för hela arbetsprocessen – från installation till felsökning och dokumentation. Du arbetar strukturerat och noggrant, med hög kvalitet i varje moment, då arbetet kräver precision och följsamhet till standarder.
Du är flexibel och kan hantera varierande arbetsdagar, ibland med snabba omställningar. Eftersom du ofta möter kunder och samarbetar med andra är du serviceinriktad och kommunikativ i ditt bemötande. Vidare har du en god problemlösningsförmåga och kan självständigt analysera och åtgärda tekniska utmaningar i fält.
Anställningsvillkor
Som en del av rekryteringsprocessen kommer du att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret inför en anställning.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; Våra förmåner
Om Nordmalings kommun
Nordmalings kommun har cirka 700 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till dem som bor och verkar i Nordmaling. Omkring 6 900 invånare samt företagare och fastighetsägare är beroende av vårt arbete. Vi ansvara för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, gata/park, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid och mycket mer.
Nordmaling har ett attraktivt läge vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid - för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna! Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på Mitt Nordmaling
Annonsering
Nordmalings kommun gör val av annonsplats och rekryteringsstöd vid varje rekrytering och kontaktar de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats och rekryteringsstöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordmalings Kommun
(org.nr 212000-2536), http://www.nordmaling.se
Kungsvägen 41 (visa karta
)
914 32 NORDMALING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor samhällsbyggnad, Bredbandsenheten Kontakt
Vision
Jenny Pahlberg jenny.pahlberg@nordmaling.se Jobbnummer
9967105