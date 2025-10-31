Brasslärare till Kungälvs Kulturskola
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Pedagogjobb / Kungälv Visa alla pedagogjobb i Kungälv
2025-10-31
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Bildning och Lärande i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-10-31Beskrivning
Kulturskolan i Kungälv söker nu en engagerad och skicklig brasslärare!
Kulturskolan i Kungälv erbjuder ett brett utbud av ämnen och verksamheter: terminskurser, kortkurser, lovverksamhet och öppen verksamhet.
Kulturskolan i Kungälv möter varje vecka ca 1200 barn och unga med kurser inom musik, dans, bild, film, teater och slöjd. Vi finns i Mimers Kulturhus - ett kreativt nav med bibliotek, teater, café, gymnasium och konsthall - men undervisar även ute på kommunens skolor. Vi samarbetar över ämnesgränserna, inom kulturen samt med aktörer som grundskolan, fritid och kulturlivet. På Kulturskolan blir du en del av ett team som brinner för barns och ungas kreativa utveckling. Här finns plats för både konstnärlig frihet och kollegialt samarbete.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, ett genuint intresse för brassinstrumenten och arbete med barn och unga. Du är duktig både med grupper och individer samt vill vara en social och mänsklig förebild med förståelse för alla människors olikheter, såväl kulturella som sociala. Du är en god ledare med stor initiativförmåga och flexibilitet. För att lyckas i uppdraget har du god förmåga att möta barn och unga med olika förutsättningar.
Förutom erfarenhet av undervisning både enskilt och i grupp ser vi gärna att du har erfarenhet av och ett intresse för orkester- och ensembleledning på olika nivåer, meriterande är också om du har undervisat i kör. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete på en musik- eller kulturskola.Dina arbetsuppgifter
Undervisa i trumpet (huvuddelen), trombon, valthorn, baryton och tuba både i mindre grupper samt individuellt. Leda brassensembler och orkestrar samt, beroende på kompetens, undervisning i barnkör. Delta i scenisk verksamhet, konserter och projekt. Samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och externa aktörer. Undervisningen sker främst på elevernas fritid men dagtid förekommer. Mestadels eftermiddagar, kvällar samt vissa helgdagar. Kvalifikationer
- Musikpedagogisk högskoleutbildning alternativt motsvarande/likvärdig utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av undervisning i kulturskola eller liknande verksamhet.
- God samarbetsförmåga och engagemang för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö.
- Förhållningssätt som främjar elevens delaktighet och utveckling.
- Flexibel som person.
- Bred stilkännedom och kreativitet i undervisningen.
Meriterande:
- Utbildning inom fler ämnen såsom t.ex. kör, ensembleledning, scenisk verksamhet eller piano.
- Lärarlegitimation
- B-körkort.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/536". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Kajsa Persson 0303-238244 Jobbnummer
9583620