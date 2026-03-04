Bränsletekniker
2026-03-04
Vill du jobba med oss för en säker och hållbara energiförsörjning i Göteborg? Vi ställer om vår värmeproduktion och förstärker nu med ytterligare en bränsletekniker.
Är det du?
Din uppgift
Som bränsletekniker är du en del av vår bränslemottagning som säkrar bränsletillförsel till våra fastbränsleanläggningar.
I dina uppgifter ingår att självständigt rondera bränslegården och utrustningen för bränslehanteringen. Du övervakar lossning av bränsle från transporter till siloanläggningen, köra lastmaskin, sopmaskin, genomför smörjronder och avhjälper eventuella fel själv eller med hjälp av underhållspersonal.
Under värmesäsongen kommer du att jobba enligt schema måndag-fredag. Bränslemottagningen är bemannad kl 06-22.
Under revisionsperiod , som är ca 5 månader, är dina arbetsuppgifter att utföra felsökning, förebyggande och avhjälpande underhåll på mekanisk utrustning såsom pumpar, motorer, transportband, bränsleskruvar, transportörer och avsäkringsutrustning mm. Under den här perioden är din arbetstid kl 07-15:30, måndag till fredag.
Utöver vad som har beskrivits ovan deltar du i övriga förekommande arbetsuppgifter inom drift- och underhållsverksamheten. Vid behov kan du komma att delta i mindre projekt/tekniska utredningar.
Ditt team
Du kommer att tillhöra Anläggningsdrift och blir en av fem bränsletekniker. Anläggningsdrift består av två enheter som bygger på en geografisk indelning av våra anläggningar. Du kommer att tillhöra den enhet som ansvarar för de anläggningar som finns på Hisingen men du behöver vara öppen för att även jobba på anläggningar med annan placering. Förutom bränsletekniker består Anläggningsdrift av anläggningstekniker och processkemiingenjörer. Enheten jobbar nära tillsammans med övrig personal inom drift - och underhåll. Din chef kommer att bli Björn Runesvall.
Din kompetens
Lastmaskinskörkort och körkort med minst AM behörighet krävs för tjänsten. Det är klart meriterande om du har erfarenhet från energibranschen och kunskap om processutrustning. Du har gått en teknisk utbildning på gymnasiet eller har förvärvad kompetens som vi bedömer motsvarar detta.
Du har ett förebyggande arbetssätt som omfattar hela ditt arbetsområde; lastmaskin, maskinutrustning, ronderingar och underhållsinsatser.
Jobbet är självständigt men ställer krav på att du har god samarbetsförmåga och kan etablera gott samarbete både med avlösande kollega som övrig personal inom drift och underhåll. Du har en viktig funktion för att vår värmeproduktion ska fungerar och därför är det viktigt att du tar ansvar för din del i processen och är serviceinriktad.
Din ansökan
Tycker du jobbet verkar intressant? Sök gärna så snart du kan. Vi läser ansökningar och kallar till intervju löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram mot din ansökan!
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan!
