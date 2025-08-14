Bränslestrateg till Karlstads Energi AB
2025-08-14
Nu söker vi nästa nyckelperson som vill vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem. Hos oss på Karlstads Energi får du möjlighet att påverka på riktigt - i en bransch som är både spännande och i ständig förändring.
Vi är Karlstads största kommunala bolag med cirka 270 medarbetare och verksamhet inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning. Här arbetar allt från el- och fibermontörer till ingenjörer, tekniker, projektledare och säljare - alla med ett gemensamt mål: att skapa ett hållbart Värmland.
Att vara en del av Karlstads Energi innebär att du får arbeta med hållbarhet i praktiken. Vi värdesätter kompetens, samarbete och nyfikenhet - och vi tror på att utvecklas tillsammans.
Länk till vår hemsida där du kan läsa mer om oss
Din roll
Nu söker vi en Bränslestrateg till affärsområde Värme och Kyla - en strategisk roll med stort ansvar och stor påverkan. Du blir en viktig del av vår resa mot framtidens energilösningar.
Som Bränslestrateg ansvarar du för att säkra och utveckla företagets bränsleförsörjning till våra fastbränsleanläggningar - både biobränsle och avfallsbränsle. Du driver strategin för bränslemixen från analys och planering till förhandling och uppföljning.
Du arbetar nära både den strategiska och operativa organisationen och bearbetar data med exempelvis Qlik Sense eller Power BI för att följa upp och optimera bränsleanvändningen. Du får också möjlighet att delta i utvecklingsprojekt som är relevanta för verksamheten.
Marknadsanalys och omvärldsbevakning är centrala delar av rollen, där du håller dig uppdaterad om bränslemarknadens utveckling, politiska beslut och andra faktorer som påverkar vår affär.
Du samarbetar med kollegor inom strategisk drift, drifttekniker, bränsleingenjör, chefer och stödfunktioner - samt med externa aktörer och leverantörer.
Ditt ansvar innefattar bland annat:
• Utveckla bränslestrategier, lagringsstrategier, bränsleplaner och avtal
• Leda utveckling av nya råvaror och affärsmönster för råvaruanskaffning
• Ansvara för hela inköpsprocessen: förhandling, avrop, kvalitetskontroll, logistik och uppföljning
• Initiera och driva projekt för att optimera bränsleaffären ur ett affärs- och hållbarhetsperspektiv
• Samverka kring lagerhållning av fasta och flytande bränslen
• Arbeta datadrivet med analys och visualisering i BI-verktyg
• Följa och analysera marknadstrender och omvärldsförändringar
Din profil
Du är analytisk, affärsdriven och trygg i att ta ansvar. Du har god förståelse för sambandet mellan strategi, miljönytta och ekonomiskt resultat. Du trivs i förhandlingssituationer och har ett naturligt sätt att bygga långsiktiga relationer med leverantörer och samarbetspartners.
Du är utåtriktad, samarbetsinriktad och har lätt för att kommunicera både internt och externt. Du gillar att arbeta datadrivet och ser värdet i att använda digitala verktyg för att förbättra verksamheten.
Du vågar utmana gamla arbetssätt och drivs av att hitta lösningar som gör skillnad - både för affären och för hållbarheten.
Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom ekonomi, industriell ekonomi, logistik, produktion eller liknande
• Erfarenhet av affärsförhandlingar och avtalsjuridik
• Erfarenhet av att leda större ekonomiska projekt
• Meriterande med erfarenhet från skog-, sågverks- eller energibranschen
• Goda kunskaper i Officepaketet samt bekant med BI-verktyg som Qlik Sense eller Power BI
• B-körkort
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Anställning
• Tillsvidareanställning, heltid
• Tillträde enligt överenskommelse
• Alkohol- och drogtest genomförs vid nyanställning
