Bränslelogistiker
E.ON Sverige Aktiebolag / Elektronikjobb / Örebro Visa alla elektronikjobb i Örebro
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Fjärr- och kraftvärme är en viktig del av Sveriges energisystem och spelar en central roll i energiomställningen. Inom E.ONs fjärrvärmeverksamhet ansvarar teamen Fuel Supply & Fuel Management för att säkra bränsleförsörjningen till våra fjärrvärme- och kraftvärmeanläggningar i Malmö, Norrköping, Stockholm och Örebro. Vårt uppdrag är att säkerställa att rätt bränsle finns på rätt plats, i rätt tid och till rätt kvalitet. Genom att planera och optimera flöden av bl.a. skogsbränslen, returträ, avfall, biogas och biooljor bidrar vi till en stabil och effektiv energiproduktion för våra kunder.
Din roll
Som Bränslelogistiker ansvarar du för den löpande planeringen och uppföljningen av bränsleleveranser till Åbyverket i Örebro. Genom ditt arbete säkerställer du att verksamheten har de förutsättningar som krävs för att leverera fjärrvärme varje dag. Säkerhet är en självklar del av arbetet och genomsyrar allt vi gör.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med kollegor inom bränsle, produktion och drift. Du följer verksamhetens behov, anpassar planeringen utifrån förändrade förutsättningar och omsätter övergripande avtal till detaljerade leveransplaner. Rollen har sitt huvudfokus i Örebro, men innebär ett nära samarbete med kollegor inom bränsleverksamheten i Norrköping, Stockholm och Malmö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
planera, avropa och följa upp bränsleleveranser
ha löpande dialog med leverantörer, transportörer och entreprenörer
analysera lager- och leveranssituation samt balansera bränsleflöden
arbeta med ekonomisk uppföljning, rapportering och fakturahantering
bidra till utveckling av arbetssätt, processer och systemstöd
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet inom logistik, inköp eller supply chain. Erfarenhet från energibranschen, skogsindustrin eller annan processindustri är meriterande, liksom kunskap om biobränslen och bränsleflöden. Erfarenhet av Viol3 eller liknande uppföljningssystem är ett plus.
Som person ser vi att du uppskattar att skapa struktur och hitta lösningar i en verksamhet där förutsättningarna ibland förändras snabbt. Med ett analytiskt förhållningssätt tar du dig an utmaningar, prioriterar när det behövs och driver arbetet framåt på ett pragmatiskt sätt. Du bygger goda relationer genom samarbete och öppen kommunikation, samtidigt som du känner dig trygg i att vara tydlig, sätta förväntningar och driva frågor framåt när det behövs.
Hur är det hos oss?
Din chef, Martin Lindström, ser fram emot att välkomna dig till teamet. Martin har ett coachande ledarskap med fokus på självledarskap och övertygelsen om att vi blir bättre tillsammans. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen och där vi stöttar varandra för att lyckas tillsammans.
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är den 7:e augusti.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Martin Lindström, martin.o.lindstrom@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Mikael Norell, Ledarna, mikael.norell@eon.se
Carl-Johan Johansson, SI/Akademikerna, carl-johan.johansson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.ON Sverige Aktiebolag
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
702 32 ÖREBRO Arbetsplats
Navirum Energi AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
10010525