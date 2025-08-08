Brännskadecentrum expanderar! Sjuksköterska, se hit!
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-08-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden - ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.
Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.
Vill du jobba med brännskadevård i världsklass och samtidigt jobba på en avdelning som är bäst i klassen på digital utveckling? Då kan detta vara jobbet för dig!
Brännskadecentrum erbjuder dig möjligheten att utveckla dina färdigheter inom brännskadevård och samtidigt vara med om en digital utveckling som gynnar din arbetsmiljö och patientsäkerheten. För att du ska känna dig riktigt trygg i din roll som sjuksköterska så kommer du att genomgå internutbildning inom intermediärvård.
Vår verksamhet
Välkommen till Sveriges hetaste arbetsplats i Uppsala! Strax under helikopterplattan bedriver vi en av landets två enheter där nationell högspecialiserad vård av brännskador. Här arbetar vi i multidisciplinära team, naturligtvis alltid med patienten i fokus. Vi vårdar brännskadepatienter från det akuta skedet, med behov av avancerad intensivvård, till intermediärvård och slutligen rehabilitering innan patienten skrivs ut. Detta ger en kontinuitet i vården och en nära kontakt med patient och anhöriga. På avdelningen finns en operationssal där våra patienter opereras. Vår verksamhet förgylls av en mottagning där vi tar emot mindre skador samt vårdar patienter som skrivits ut från avdelningen.
Se filmen om vårt arbete på Brännskadecentrum (https://s3m.io/WimXC)
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på brännskadecentrum ansvarar du för vården av upp till 4 patienter med varierande övervakningsbehov eller upp till två patienter med intermediärvårdsbehov. Våra patienter har ett stort omvårdnadsbehov där stort fokus ligger på smärta, nutrition och sårvård. Du ansvarar för att leda och fördela arbetet inom teamet runt patienten. Personlig utveckling så väl som verksamhetsutveckling är för dig en självklarhet och du arbetar aktivt med detta i din yrkesutövning. Tillsammans med dina kollegor skapar du en god arbetsmiljö och bidrar med en positiv inställning i arbetsgruppen. Trivs vi tillsammans finns möjligheten att gå Uppsala universitets intermediärvårdsutbildning eller kanske är det specialistutbildningen inom intensivvård som hägrar?
Dina kvalifikationer och kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av akutsjukvård eller intensivvård är det utmärkt men inget krav. Sårvård är mer spännande än vad många tror så är du inte intresserad av detta från början så kommer du garanterat bli det! Om du har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt och dessutom god samarbetsförmåga är vi som gjorda för varandra.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska. Tillträde enligt överenskommelse. Som anställd på Akademiska sjukhuset har du som en personalförmån möjlighet att använda dig av Friskhusets tjänster. Där har du som anställd tillgång till ett välutrustat gym med generösa öppettider, ett brett utbud av gruppträningspass och därutöver allt från stresskurser till massage och kostnadsfri fysioterapi. För mer information om vår verksamhet se vår hemsida. (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/jobba-pa-brannskadecentrum/)
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Pernilla Ohlsson, 018-611 92 70
Biträdande avdelningschef Reyna Aranzamendy, 018-617 45 15
Vårdförbundet nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till tjänsten via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS1065/2024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9451197