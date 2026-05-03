Brännö Värdshus & Pensionat Baggen
2026-05-03
I Göteborgs södra skärgård ligger Brännö Värdshus. Ett värdshus, med flertalet arrangemang och aktiviteter framförallt med musik varje månad, året runt. Närheten till Göteborg gör att många av våra gäster kommer från alla världens hörn. I vår restaurang finns 40 talet platser och i vår friliggande paviljong finns plats för dryga 100 gäster. Där arrangerar vi fest och bröllop samt konferenser. På sommaren är vår stora härliga uteservering fylld med öbor och sommargäster. Där serverar vi nybakat bröd från vårt eget bageri, lättare rätter, samt från vår a la carte meny. Värdshuset bedriver även Pensionat Baggen med 9 rum och 19 bäddar. Har du ett glatt och positivt sätt och vill ge våra gäster absolut bästa service och bemötande, har du spring i bena och ett stort leende på läpparna är du rätt person för oss. Du skall kunna ha överblick, hålla ordning och reda, vara noggrann, arbetsam, självgående och mycket stresstålig. Vi ställer krav på att du ska vara kunnig och van inom de sysslor som bedrivs i en restaurang och pensionat. Språkkunskaper är meriterande. Om du känner att du vill ingå i ett litet och tajt team som sporrar, hjälper och utvecklar varandra samt Värdshuset är detta arbetsplatsen för dig. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Vi håller kontinuerligt anställningsintervjuer. Din ansökan och CV samt referenser vill vi ha till ansokan@brannovardshus.se
. Vi strävar alltid efter att våra gäster skall må bra och känna sig uppassade och ompysslade på ett avslappnat vis genom att äta riktigt god mat och få trevlig service. Nu behöver vi omgående utöka och komplettera med mer personal till Värdshuset och Pensionatet.
Som en av våra medarbetare erbjuder vi ett utvecklande och roligt arbete i ett positivt team och i en underbar miljö med havet och klipporna som närmsta granne. Dina arbetsuppgifter kommer att variera och det är en fördel om du tycker om nya utmaningar och kontakter. Vi söker både fast men också extrapersonal under sommarsäsongen. Brännö Värdshus & Pensionat Baggen har öppet året runt men mest aktivitet och besökare under sommartid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: ansokan@brannovardshus.se Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Brännö Värdshus AB
(org.nr 556511-1076), http://www.brannovardshus.se
Husviksvägen 52 (visa karta
)
430 85 BRÄNNÖ Jobbnummer
