Brandvakter
Brandteknik i Piteå AB / Servicepersonaljobb / Piteå Visa alla servicepersonaljobb i Piteå
2026-07-26
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Vi söker nu extra Brandvakter för bemanning under underhållsstopp Vecka V36-40.
Arbetet kommer innebära långa arbetsdagar och ev. nätter.
Vi söker dig som har ett positivt sinne, du får gärna ha en god social kompetens, kunna ta egna initiativ och vara självgående samt ta eget ansvar för att jobbet blir gjort. Du bör trivas att jobba i grupp men även kunna jobba ensam.
Som brandvakt kommer du att övervaka andra yrkesutförare som utför svets-, skär- och kaparbeten på en tillfällig arbetsplats och det finns en brandrisk.
Anställningen är i Piteå på Smurfit Westrock och SCA, och man tar sig själv till arbetsplatsen.
Din ansökan ska innehålla ett CV och personligt brev. Vi anställer löpande så skicka din ansökan omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: info@brandteknikpitea.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stoppjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandteknik i Piteå AB
(org.nr 556655-7111) Jobbnummer
10011570