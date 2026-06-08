Brandvakt
Wikan Personal AB / Väktarjobb / Skellefteå Visa alla väktarjobb i Skellefteå
2026-06-08
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eller i hela Sverige
Vi söker brandvakter för behovsanställning med start i juli. Krav är giltigt certifikat för Heta Arbeten. Erfarenhet av arbete som brandvakt eller inom industri är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är ansvarstagande, uppmärksam, pålitlig och har god samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Information och kontakt
Tjänsten är vid behov med start i juli.
Urvalet sker löpande så ansök redan idag.
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Wilma Nyman 0910-770984, wilma@wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Kanalgatan 59 (visa karta
)
931 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Wikan Personal Botnia AB Kontakt
Wilma Nyman Wilma@wikan.se +46 72 709 02 84 Jobbnummer
9952473