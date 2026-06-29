Brandtekniker till Göteborg
Coor Service Management Aktiebolag / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2026-06-29
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Vill du arbeta i en roll där din tekniska kompetens direkt bidrar till säkrare miljöer varje dag? Trivs du med eget ansvar i kombination med teamwork och nära kundkontakt? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Hos Coor arbetar du i en verksamhet där brandskydd är affärskritiskt. Vi ansvarar för drift och underhåll hos våra kunder och erbjuder en roll där du får kombinera teknik, struktur och ett tydligt säkerhetsansvar – i en miljö med höga krav på kvalitet och professionalism.
Om Coor
Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären.
Om rollen
Som brandtekniker ansvarar du för att våra brandlarmsanläggningar fungerar korrekt och uppfyller gällande krav. Du arbetar både operativt och förebyggande – med stort eget ansvar och i nära samarbete med kollegor och kund.
Du blir en viktig del av teamet där ni tillsammans säkerställer en stabil och säker leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driftsättning, service och felsökning av brandlarmsanläggningar
Säkerställa funktion, genomföra kontroller och uppdatera dokumentation
Planera och genomföra brandövningar och utbildningar tillsammans med kund
Arbeta med och utveckla det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)
Delta i brandronder samt vara tillståndsansvarig vid heta arbeten
Identifiera förbättringsområden och utveckla rutiner och arbetssätt
Vem är du?
Du har en trygg grund i det brandtekniska arbetet och tar ansvar för att jobbet blir gjort med kvalitet och säkerhet i fokus. Du är självgående i din roll men värdesätter samtidigt samarbetet i teamet.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en naturlig förmåga att prioritera i vardagen. I mötet med kund uppträder du professionellt och inger förtroende.
Du drivs av att arbeta förebyggande och ser värdet av att ligga steget före snarare än att bara åtgärda problem när de uppstår.
Vi ser att du har:
Fastighetsteknisk bakgrund med utbildning inom brandteknik
Erfarenhet av arbete med brandlarm, SBA eller liknande område
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vana av att arbeta i digitala system och mobila verktyg
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnade arbetskultur
Lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
Arbetstid: Måndag-fredag 0630-1530
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 Månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag – skicka därför gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att få ta del av just din ansökan. Intervjuer planeras att genomföras under veckorna 30–33. Under sommaren och semesterperioden kan vår återkoppling ta lite längre tid än vanligt. Vi önskar dig en riktigt fin sommar!
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
418 78 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9982800