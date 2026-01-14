Brandtekniker till Danderyds sjukhus
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS har ett spännande uppdrag vid ett av de största akutsjukhusen i Sverige och söker nu en driftig Brandtekniker. Drivs du av teknik och att arbeta i en skarp, komplex driftmiljö med ett samhällsviktigt uppdrag? Sök då denna tjänst hos oss!
Om rollen
Hos oss på ISS får du möjlighet att arbeta både självständigt och i team, med varierande och tekniskt stimulerande arbetsuppgifter. Du kommer att planera och genomföra felsökning, reparationer och åtgärder på brandskyddssystem i våra kunders fastigheter, med särskilt fokus på Danderyds sjukhus. Ibland kan du också vara med och utföra nyinstallationer.
I tjänsten ingår bland annat:
• Service, underhåll, felsökning och reparationer av brandskyddssystem
• Testköra och säkerställa att systemen fungerar som de ska
• Genomföra utrymningsövningar, byta komponenter, kunna göra en SBA utföra ronderingar, revisioner och kontroller
• Leda utbildningar inom brandskydd
• Daglig kundkontakt, där hög kundservice och ett professionellt bemötande är av största vikt
• Genomföra vecka, kvartal och årskontroller av brandlarm och sprinkleranläggningar
Du har din bas på kundens site vid Danderyds sjukhus. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med en inledande provanställning på sex månader
Då sjukhuset driver säkerhetskänslig verksamhet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras före anställning.
Vem söker vi?
• Relevant utbildning inom brandteknik eller liknande område
• Goda kunskaper om relevanta lagar och regelverk
• Erfarenhet som anläggningsskötare för brandlarm och sprinkler
• Teknisk kunskap och goda IT-färdigheter (Office-paketet, fastighetssystem och uppföljningssystem)
• Förmåga att kommunicera tydligt på svenska, både i tal och skrift
• En problemlösande, lösningsorienterad och självgående personlighet som samtidigt trivs i ett team
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenstagningar. Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande och vara något förlängd pga. säkerhetsprövningar.
Vid eventuella frågor om processen, kontakta rekrytering@se.issworld.com
