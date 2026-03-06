Brandskyddstekniker Syd
Firesafe Sverige AB / Säkerhetsjobb / Lund Visa alla säkerhetsjobb i Lund
2026-03-06
Vi söker nu en kundfokuserad brandskyddstekniker till Firesafes region Syd Som tekniker bidrar du till ett tryggare och mer brandsäkert samhälle genom att ta hand om en del av våra kunders totala behov av brandskydd. Du jobbar med en bredd av Firesafes tjänsteutbud inom ramen för våra kunders systematiska brandskyddsarbete:
Service, kontroll och underhåll av brandtekniska installationer.
Levererar, monterar och installerar utrustning hos kund.
Elarbeten, enligt delegering
Service av rökluckor mm
Du är så mycket som möjligt ute hos våra kunder och har ett självständigt ansvar för att leva upp till våra åtaganden mot dem, med hög kvalitet.
Dina dagar är omväxlande och du har lätt för det sociala spelet och ta alla sorters människor då du har mycket kundkontakt. Du löser både dagliga utmaningar och hittar förbättringsmöjligheter för framtiden tillsammans med dina kollegor. Du har ansvar för servicebil. Körkort är ett krav och vi täcker ett stort område vilket kan innebära en del resor, men i huvudsak över dagen. Har god datavana och är van att jobba med planering och merförsäljning.
Vem är du? Vi söker dig som är genuint intresserad av våra kunder och deras frågeställningar. Erfarenhet från branschen är meriterande.
För att trivas i tjänsten som tekniker tycker du att det är roligt att sätta höga mål och jobba uthålligt för att nå dem. Du är entusiastisk, positiv och har förmåga att snabbt ställa om och anpassa dig. Du tycker det är viktigt att lära nytt och utveckla din kompetens och du delar gärna med dig av information och din expertis.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift då det är mycket kontakt med kunder och även internt.
Du erbjuds Hos oss får du möjlighet att lära nytt och utvecklas inom brandskydd. Du blir en del av ett företag med mycket kompetens och yrkesskicklighet inom vårt område. Vi har marknadsmässiga villkor och är anslutna till Teknikföretagen.
Firesafe Sverige genomför enligt gällande rekryteringsprocess i samtliga rekryteringar en kontroll av CV/Meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning.
Eftersom vi rekryterar löpande kan det hända att vi tar bort annonsen i förtid så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt! Sista ansökningsdag 17/4.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Har du frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Emelie Holmgren, emelie.holmgren@firesafe.se
Här kan du se en film som visar hur en dag som tekniker kan se ut: https://youtu.be/-zcFemjTjLU Så ansöker du
