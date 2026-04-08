Brandskyddsspecialist till Stena Recycling, Göteborg
2026-04-08
Vill du arbeta i en verksamhet där hållbarhet, säkerhet och teknik möts i en komplex och dynamisk miljö? Stena Recycling söker nu en brandskyddsspecialist som vill ta en nyckelroll i att utveckla och stärka det förebyggande brandskyddsarbetet i en verksamhet med cirka 90 anläggningar runt om i Sverige. Rollen innebär ett brett ansvar med både operativa och strategiska inslag, där du bidrar till att skapa säkra och effektiva arbetsmiljöer samtidigt som du driver utvecklingen av strukturer, rutiner och processer inom brandskydd. Rollen är med fördel placerad i Göteborg, men vi är öppna för placering även i Stockholm, Halmstad och Malmö. Du rapporterar till Head of Safety and Security.
Som brandskyddsspecialist har du ett övergripande ansvar för att stötta och utveckla det systematiska brandskyddsarbetet i organisationen. Du arbetar nära verksamheten och fungerar som expert och rådgivare i frågor som rör brandskydd, riskhantering och säkerhet. Rollen innebär att du arbetar förebyggande genom att genomföra riskanalyser, utredningar och uppföljningar samt skapar förutsättningar för att verksamheten uppfyller gällande lagkrav och interna riktlinjer. Du kommer att vara delaktig i tillståndsprocesser, hantera frågor kopplade till brandfarliga och explosiva varor samt bidra vid ny- och ombyggnationer av anläggningar. I rollen ingår även att utveckla och implementera rutiner, utbildningar och arbetssätt, samt att sprida kunskap inom organisationen. Du har många kontaktytor och samarbetar brett med bland annat anläggningschefer, produktionsledning, miljö- och tillståndsenhet samt externa myndigheter. Rollen innefattar resor i Sverige och övernattning förekommer.
Vi söker dig som idag arbetar som brandskyddsspecialist, brandingenjör, fire safety engineer, eller motsvarande och har flera års erfarenhet av arbete inom brandskydd i industriell eller brandutsatt verksamhet. Du har god kunskap om regelverk kopplade till exempelvis LBE, ATEX eller Seveso och erfarenhet av att arbeta med riskanalyser, tillståndsfrågor och systematiskt brandskyddsarbete. Vi ser att du har en relevant utbildning inom brandskydd eller motsvarande kompetens. Du har en god teknisk förståelse och är van att arbeta både operativt och strategiskt. Erfarenhet av att utveckla processer, rutiner och arbetssätt är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta i en decentraliserad organisation. Du är en van användare av Officepaketet och har god förmåga att dokumentera, analysera och följa upp arbete.
Du trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att skapa relationer och samarbeta med olika funktioner i organisationen. Du är nyfiken, lösningsorienterad och drivs av att utveckla och förbättra arbetssätt. Samtidigt har du en förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina områden. Som person är du strukturerad, självgående och trygg i din roll som expert. Du har en god analytisk förmåga och kan identifiera och värdera risker samt omsätta regelverk till praktiskt arbete. Du är kommunikativ och pedagogisk, med en förmåga att förklara komplex information på ett tydligt sätt för olika målgrupper.
Hos Stena Recycling får du en roll med stor påverkan i en verksamhet som gör skillnad för både samhälle och miljö. Du blir en del av en värderingsstyrd organisation med starkt fokus på hållbarhet, säkerhet och utveckling. Här finns goda möjligheter att påverka, utveckla arbetssätt och bidra till långsiktiga förbättringar inom brandskydd och säkerhet. Rollen erbjuder en varierad vardag med både strategiskt arbete och närvaro ute i verksamheten. Du får arbeta nära engagerade kollegor och experter inom olika områden, i en organisation som präglas av samarbete, kunskapsdelning och ett starkt engagemang.
I den här rekryteringen samarbetar Stena Recycling med Jerrie. Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Dire på 0703-00 10 16 eller via mail till frida.dire@jerrie.se
ni kan även kontakta researcher Matilda Olsson 0723-330498 eller Matilda.olsson@jerrie.se
Välkommen med din ansökan!
