Brandskyddssamordnare
2026-02-20
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Är du en person som vill göra verklig skillnad i vårt arbete med säkerhet och brandskydd? Delar du våra värderingar och sätter alltid säkerheten först? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu en engagerad och motiverad brandskyddssamordnare som vill vara med och fortsätta utveckla vårt arbete med brandskydd. I rollen driver du det strategiska och operativa brandskyddsarbetet framåt för att säkerställa trygghet och säkerhet för både våra medarbetare och våra anläggningar.
Som brandskyddssamordnare är du självgående, tar initiativ och har lätt för att anpassa dig till förändrade behov - du är helt enkelt flexibel och trygg i att prioritera rätt i olika situationer. Du är driven i frågor, har en förmåga att lyssna in organisationens behov och omsätta dem i konkreta förbättringar och lösningar. Rollen kräver att du tar ett stort och samlat ansvar för brandskyddsarbetet över hela siten. Du behöver kunna strukturera, samordna och styra upp processerna för att skapa tydlighet, kontinuitet och enhetliga arbetssätt.
Då en del av arbetet sker ute på våra anläggningar förekommer kortare resor i tjänsten. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag, och rollen kräver i huvudsak närvaro på plats.
Ditt team
Du kommer att tillhöra en mindre grupp med placering på Anrikningsverket i Boliden, som blir din naturliga utgångspunkt. Samtidigt samarbetar du nära med flera andra avdelningar i olika forum och bygger ett brett nätverk både internt och externt. Rollen passar dig som trivs med att arbeta självständigt, men som också har en mycket god förmåga att skapa samarbeten och arbeta effektivt tillsammans med kollegor och externa partners. Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vara brandskyddsansvarig och föreståndare för brandfarlig vara
Ansvara för att brandskyddsarbete utförs enligt fastställda riktlinjer och lagkrav
Säkerställa att arbetet bedrivs på ett systematiskt sätt i linje med gällande lagstiftning och övriga krav inom brand och ansvara för brandskyddsdokumentation
Vara rådgivande i brandskyddsfrågor allmänt på site, men också vara rådgivande mot nyprojektering
Ansvara och samordna tredjepartskontroller av brandskydd
Ansvara för att samordna försäkringsbesiktning och uppföljning av åtgärder
Planera och utföra nödlägesövningar samt övningar med våra vägvisare
Myndighetskontakter och samarbete med räddningstjänst
Ditt bidrag
Eftergymnasial utbildning inom brand eller yrkeserfarenhet som vi bedömer likvärdig
Flera års erfarenhet av brandskydd och säkerhet inom industri
God kommunikativ förmåga i både svenska och engelska i tal och skrift
Förståelse för lagkrav och standarder kring process- och sprinkleranläggningar
Mycket god system-och datavana
Du har tidigare erfarenhet av att organisera och leda möten
B-körkort
Det är meriterande med
Senior kompetens inom tekniskt brandskydd för byggnader och anläggningar
Erfarenhet av projekteringsskeden kopplade till brandskydd
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Lisa Andersson via e-post till lisa.andersson@boldein.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Janet Werner via e-post till janet.werner@boldien.com
Facklig information får du av Mats Lindblom (SACO) 073-350 04 19, Andreas Mårtensson (Unionen) 070-541 83 93 och Peter Markström (Ledarna) 0910-77 40 09.
Ansökan görs via vår karriärsida på www.boliden.com
med bifogat CV.
Sista dag att ansöka är 15 mars 2026
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under rekryteringsprocessen.
