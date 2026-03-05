Brandskyddsmontörer
Norrlands Industriutveckling Service AB / Montörsjobb / Umeå
2026-03-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Vi söker Brandskyddsmontörer - Skellefteå
Norrlands Industriutveckling Service AB söker nu brandskyddsmontörer till vår verksamhet.
På grund av ökad efterfrågan på våra tjänster inom brandskydd behöver vi nu förstärka vårt team med fler engagerade medarbetare.
Som brandskyddsmontör arbetar du med installation, montage och service av olika typer av brandskyddslösningar i byggnader och anläggningar. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor ute hos våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Brandtätning
Brandskyddsmålning
Service av brandredskap
Montering av brandisolering
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna
Är noggrann och ansvarstagande
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Erfarenhet från bygg, montage eller liknande arbete är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Ett varierande och praktiskt arbete
Möjlighet att utvecklas inom brandskydd
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Introduktion och utbildning vid behovOm tjänsten
Placering: Skellefteå
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetet sker främst i Skellefteå, men arbete på andra orter kan förekomma beroende på projekt.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: adam.lundstrom@niu.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrlands Industriutveckling Service AB
(org.nr 556511-6273) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Adam Lundström adam.lundstrom@niu.se 0730732939 Jobbnummer
9780393