Brandskyddsmontörer

Norrlands Industriutveckling Service AB / Montörsjobb / Umeå
2026-03-05


Vi söker Brandskyddsmontörer - Skellefteå
Norrlands Industriutveckling Service AB söker nu brandskyddsmontörer till vår verksamhet.
På grund av ökad efterfrågan på våra tjänster inom brandskydd behöver vi nu förstärka vårt team med fler engagerade medarbetare.
Som brandskyddsmontör arbetar du med installation, montage och service av olika typer av brandskyddslösningar i byggnader och anläggningar. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor ute hos våra kunder.

Dina arbetsuppgifter
Brandtätning

Brandskyddsmålning

Service av brandredskap

Montering av brandisolering

Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna

Är noggrann och ansvarstagande

Kan arbeta både självständigt och i team

Har B-körkort (meriterande)

Erfarenhet från bygg, montage eller liknande arbete är meriterande men inget krav

Vi erbjuder
Ett varierande och praktiskt arbete

Möjlighet att utvecklas inom brandskydd

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö

Introduktion och utbildning vid behov

Om tjänsten
Placering: Skellefteå
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetet sker främst i Skellefteå, men arbete på andra orter kan förekomma beroende på projekt.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: adam.lundstrom@niu.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norrlands Industriutveckling Service AB (org.nr 556511-6273)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Adam Lundström
adam.lundstrom@niu.se
0730732939

Jobbnummer
9780393

