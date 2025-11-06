Brandskyddsledare till Securitas Sverige AB
Brandskyddsledare till Securitas Sverige AB
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Brandskyddsledare Heltid, tillsvidare
Vi söker väktare med funktionen åtgärds-/brandskyddsledare i Ludvika.
Som brandskyddsledare har du en viktig roll i vårt ansvar att skydda våra kunder egendom. I din roll kommer du att vara en viktig roll i vår kunds skydd. Genom ditt arbete kommer du skydda exempelvis byggnader och lokaler mot brand, stöld och skador.
Exempel på arbetsuppgifter
hantera drift- och brandlarm
utfärda tillstånd för heta arbeten
vara första insatsperson vid sjukvårdslarm
genomföra säkerhetskontroller hos kunder (t.ex. att larm är påkopplade och fönster stängda)
säkerställa att obehöriga inte vistas på kundernas lokaler
eskortera räddningstjänst vid utryckningar
kontrollera och byta ut brandskyddsutrustning.
Förutom en gedigen upplärning kommer du även genomgå flera utbildningar för att bli redo för att arbeta på egen hand. Vi erbjuder dig varierande roll där ingen dag är den andra lik. Är du teknikintresserad och redo för snabba insatser? Då kan du vara den vi söker.
Tjänsten innefattar båda dag och nattarbete enligt ett rullande schema.
Välkommen till Securitas - Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Rollen ställer krav på att du har godkända gymnasiebetyg i svenska och engelska. Eftersom uppdraget innebär att du använder bil kräver vi även att du har ett giltigt B-körkort. Vi erbjuder en gedigen utbildning och lägger stor omsorg på att du lär dig alla delar av rollen, men vi förutsätter också att du har erfarenhet av att arbeta som väktare eller inom yrkesroller som berör brandskydd, till exempel som anläggningsskötare eller med systematiskt brandskyddsarbete.
Specifikt efterfrågade krav
godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
tidigare erfarenhet från väktaryrket eller andra yrken inom brandsegmentet.
I arbetet är det viktigt att du har en god fysisk förmåga så att du kan genomföra rondering till fots. Eftersom byggnaden vi arbetar i är hög kommer du även att behöva gå i trappor. Arbete på hög höjd kan även förekomma.
Som person tror vi att du är serviceinriktad, omtänksam och organiserad samt kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du har ett genuint intresse för teknik och tar lätt till dig instruktioner. Vi värdesätter att du är en självständig person som litar på din egen förmåga, snabbt identifierar utmaningar och löser dessa på ett kreativt sätt. Ditt systematiska och noggranna arbetssätt med ett öga för detaljer kommer att vara avgörande för tjänsten. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
• och sist men absolut inte minst! Vi värnar om mångfald och om att spegla samhället - för oss spelar det ingen roll vilken ålder, vilket kön eller vilken bakgrund du har. Är du rätt person för oss ser vi fram emot att välkomna dig med öppna armar!
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Som ett första steg i vår rekryteringsprocess kommer du bjudas in till en kortare intervju med vår AI-assistent Hubert. Intervjun kan du enkelt genomföra via din mobil eller en dator.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en heltidstjänst (dag och natt) med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6mån provanställning.
Vi arbetar med urvalstester.
Vi kommunicerar i första hand via mail.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: per.magnusson@securitas.se
Sista ansökningsdag är 20/11.
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
