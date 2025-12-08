Brandskyddsledare till Securitas Ludvika
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vi söker nu väktare på heltid med inriktning mot brandskyddsledning - vill du vara med och göra skillnad?
Som brandskyddsledare har du en viktig roll i vårt ansvar att skydda våra kunder egendom. I din roll kommer du att vara en viktig roll i vår kunds skydd. Genom ditt arbete kommer du skydda exempelvis byggnader och lokaler mot brand, stöld och skador.
Exempel på arbetsuppgifter
hantera drift- och brandlarm
utfärda tillstånd för heta arbeten
vara första insatsperson vid sjukvårdslarm
genomföra säkerhetskontroller hos kunder (t.ex. att larm är påkopplade och fönster stängda)
säkerställa att obehöriga inte vistas på kundernas lokaler
eskortera räddningstjänst vid utryckningar
kontrollera och byta ut brandskyddsutrustning.
Vad erbjuder vi dig?
Förutom en gedigen upplärning får du genomgå flera utbildningar som gör dig redo att arbeta självständigt.
Utbildning omfattar tex:
Anläggningsskötarutbildning
Heta arbeten
Fallskyddsutbildning
Sjukvårdsutbildning
Handhavande hisslarm
Kommunikationsutrustning (Rakel)
Friskvård genom årliga friskvårdsbidrag.
Lön enligt kollektivavtal om 32811 kr. (Ersättning för OB tillkommer)
Rollen är aktiv och varierad - du arbetar på hög höjd, rör dig långa sträckor och transporterar dig ofta i trappor. Hos oss väntar en spännande vardag där ingen dag är den andra lik. Är du teknikintresserad och redo för snabba insatser? Då kan du vara precis den vi söker.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Rollen ställer krav på att du har godkända gymnasiebetyg i svenska och engelska. Eftersom uppdraget innebär att du använder bil kräver vi även att du har ett giltigt B-körkort. Vi erbjuder en gedigen utbildning och lägger stor omsorg på att du lär dig alla delar av rollen, men vi förutsätter också att du har erfarenhet av att arbeta som väktare eller inom yrkesroller som berör brandskydd, till exempel som anläggningsskötare eller med systematiskt brandskyddsarbete.
Specifikt efterfrågade krav
godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Det är meriterande om du arbetar som väktare idag eller har gjort det tidigare. Även erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, såsom heta arbeten, SBA-arbete eller sjukvårdslarm, ser vi som ett plus.
Som person tror vi att du är serviceinriktad, omtänksam och organiserad samt kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du har ett genuint intresse för teknik och tar lätt till dig instruktioner. Vi värdesätter att du är en självständig person som litar på din egen förmåga, snabbt identifierar utmaningar och löser dessa på ett kreativt sätt. Ditt systematiska och noggranna arbetssätt med ett öga för detaljer kommer att vara avgörande för tjänsten. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
• och sist men absolut inte minst! Vi värnar om mångfald och om att spegla samhället - för oss spelar det ingen roll vilken ålder, vilket kön eller vilken bakgrund du har. Är du rätt person för oss ser vi fram emot att välkomna dig med öppna armar!
Ytterligare information
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6mån provanställning.
Vi arbetar med urvalstester.
Vi kommunicerar i första hand via mail.
Sista ansökningsdag för denna tjänst är den 26 Januari 2026
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: per.magnusson@securitas.se
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
