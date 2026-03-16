Brandskyddskoordinator till Securitas Norra Småland
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering. Som en nyckelperson hos oss har du möjligheten att skapa en balanserad och positiv kultur där medarbetarna får ta plats och coachas till att prestera på toppen av sin förmåga.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Affärsområdet Brand & Räddning står inför en stor tillväxtresa, där Securitas har stora mål och tydliga visioner för vägen framåt. Passar du in i profilen och vill bli en viktig del av vår resa, bör du inte missa denna möjlighet!
Är du på jakt efter en varierad roll med ett stort kontaktnät? Vi på Securitas letar just nu efter en brandskyddskoordinator på heltid. Är du en strukturerad person som trivs i en roll där du arbetar med många olika människor? Läs då mer nedan!
Som brandskyddskoordinator kommer du ha ett stort ansvar för kontakten med våra kunder inom affärsområdet Brand & Räddning. Du kommer ansvara för vår leverans av tjänster och produkter enligt avtal. Du kommer också vara delaktig i arbetet kopplat till ny- och merförsäljning, då det i rollen ingår att stötta våra säkerhetsrådgivare internt som bland annat driver dessa frågor.
Tjänstens omfattning och placering:
Heltid
Dagtid kontorstider
Stationering i Oskarshamn, Hultsfred eller Västervik.
Du kommer till exempel att:
Ansvara för att samordna leverans till kund enligt avtal
Skapa och bibehålla goda relationer med såväl nya som befintliga kunder
Skapa förutsättningar för nya och utökade affärer genom verksamhetsförbättringar i kundernas brandsäkerhetsarbete
Genomföra utbildningar inom området
Tekniskt underhåll av kunders brandskydd
Genomföra rådgivning inom brandsäkerhet, samt vägleda och upprätta systematiskt brandskyddsarbete
Tjänsten passar dig som är affärsdriven och samtidigt är intresserad av att jobba med människor. Du kommer att bli en del av en arbetsgrupp där vi har stor tillit till varandra och har kul på jobbet. Trivs du med att arbeta med frihet under ansvar är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska.
B-körkort.
Meriterande:
SMO-utbildning.
Utbildningsbakgrund eller arbetslivserfarenhet inom brandsäkerhet.Dina personliga egenskaper
Van vid att skapa struktur över ditt arbete och får saker gjorda.
Affärsdriven i ditt sätt att jobba och har en god förmåga att se vilken effekt det dagliga arbetet har på affären.
God kommunikativ förmåga och gillar att samarbeta tillsammans med andra.
Lösningsfokuserad. Identifierar problem och kommer med förslag på lösning.
Du är en pålitlig medarbetare som gruppen har förtroende för.
Stor vikt lägger vi vid din personliga lämplighet och är du den vi söker säkerställer vi att du får rätt utbildning för att kunna utföra ditt arbete.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: kim.pettersson@securitas.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson:jenny.andersson2@securitas.se
Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 19/4-2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Vi har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Unionen samt Ledarna.
