Brandskyddskoordinator
Linköpings universitet / Säkerhetsjobb / Linköping Visa alla säkerhetsjobb i Linköping
2026-07-02
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vill du ha en nyckelroll i arbetet med att skapa trygga och säkra miljöer för forskning, utbildning och samverkan? Nu söker vi en brandskyddskoordinator som vill bidra med sin kompetens till Linköpings universitets fortsatta utveckling.
Hos oss får du ett varierat och betydelsefullt uppdrag i en kunskapsintensiv miljö där samarbete, utveckling och långsiktigt säkerhetsarbete står i fokus.
Om jobbet
Som brandskyddskoordinator får du en central roll i att driva, utveckla och samordna universitetets brandsäkerhetsarbete. Ditt arbete bidrar till att studenter, medarbetare och besökare kan arbeta, studera och vistas i en trygg miljö varje dag.
Du blir universitetets interna expert inom brandskydd och får en tydlig och viktig roll i vår brandskyddsorganisation. Du tar fram råd och riktlinjer för bland annat systematiskt brandskyddsarbete och är ett kvalificerat stöd till fastighetsenheten vid om- och nybyggnationer.
I uppdraget ingår också att vara föreståndare för brandfarliga och explosiva varor.
Universitetets säkerhets- och brandskyddsarbete bedrivs samlat i nätverksform och i nära samarbete med olika delar av verksamheten. Det innebär att du får arbeta både strategiskt och verksamhetsnära, med möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt över hela lärosätet. I anställningen ingår även arbetsuppgifter inom andra arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt viss administration.
Om dig
Vi söker dig som vill använda din kompetens inom brandskydd, arbetsmiljö och säkerhet vid en mångfacetterad verksamhet. Du är trygg i brandskyddsfrågor och kan hantera dem i en komplex organisation på ett professionellt, sakligt och förtroendeingivande sätt. Du gör väl avvägda bedömningar där verksamhetens behov och konsekvenser för både individ och organisation vägs samman.
Du har helhetssyn och förstår hur dina ställningstaganden påverkar verksamheten på lång sikt. Du kan sätta enskilda frågor i ett större organisatoriskt sammanhang och bidrar aktivt till hållbara, praktiska och säkra lösningar för universitetet.
Rollen bygger i hög grad på relationer, förtroende och förmågan att få andra med sig. Därför behöver du ha mycket god samarbetsförmåga och lätt för att skapa och upprätthålla professionella relationer med chefer, brandskyddsombud och andra intressenter. Du är trygg i din roll, tydlig i din kommunikation och trivs med att bidra med kunskap i utbildningssituationer. Som specialist driver du frågor självständigt, strukturerat och med gott omdöme.
Vi vill att du har:
relevant utbildning inom brandskydd, riskhantering eller arbetsmiljö
god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
examen som brandingenjör, arbetsmiljöingenjör eller motsvarande
erfarenhet av brandsäkerhetsarbete kopplat till hantering av brandfarliga och explosiva varor
erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete i en komplex verksamhet
erfarenhet av annat säkerhetsarbete, till exempel kemikaliesäkerhet eller räddningstjänst
erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
Din arbetsplats
Du blir en del av Arbetsgivar- och miljöenheten, en LiU-central specialistenhet med bred kompetens inom arbetsmiljö, arbetsrätt, brandskydd, laboratoriesäkerhet och miljö. Här får du kollegor med specialistkunskap inom flera närliggande områden och ett sammanhang där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på heltid under sex månader med anledning av tjänstledighet. Det finns goda möjligheter att anställningen därefter kommer att utlysas som en tillsvidareanställning.
Anställningens huvudsakliga placering är på Campus Valla, men arbetsuppgifterna omfattar alla våra campus i Linköping, Norrköping och Lidingö.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-07-02Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 12 augusti 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Förhandlingschef
Johan Nyhammar johan.nyhammar@liu.se +46700895248 Jobbnummer
9989899