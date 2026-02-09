Brandskyddsansvarig
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Vår framgång bygger på en stor industriell skicklighet och en hög motivation hos våra medarbetare. Det är bland annat det som är vår styrka; olika perspektiv och kunskapsområden under ett tak med ett gemensamt mål, ett framgångsrikt Gränges.
Som Brandskyddsansvarig får du en unik möjlighet att få arbeta djupt och brett med brandskydd på en aluminiumindustri med historiska anor. Kallvalsoljan som används i kallvalsverken och de varma processerna med het aluminium ställer ökade krav på brandskyddet, som är ett prioriterat område. Samarbete med övriga enheter inom Grängeskoncernen ingår i arbetsuppgifterna.
Som Brandskyddsansvarig kommer du att arbeta med:
• Samordning och utveckling av det systematiska brandskyddsarbetet i verksamheten och Gränges fastigheter
• Industriområdets brandskyddskommitté och gasolkommitté
• Kontinuerlig omvärlds- och lagbevakning inom ansvarsområdena
• Skapa och upprätthålla nödvändiga kontaktnät inom och utanför koncernen samt upprätthålla relevanta myndighetskontakter
• Vara företagets anläggningsskötare för brandskyddsanläggningar
• Leda projekt och aktiviteter för förbättrad brandsäkerhet
• Delta som brandskyddsexpert i projekt
• Samordna brandskyddsutbildningar och vara tillståndsansvarig för Heta Arbeten
• Utföra förbättringsarbete kopplat till brandskyddet på Gränges
Arbetet innebär att du kommer arbeta till viss del enskilt men också i team från fastighet & driftmediaavdelningen och från vårt underhåll.
Du erbjuds ett kreativt, självständigt och utmanande arbete i ett internationellt bolag med förändring och utveckling i fokus. Vi verkar för en öppen och inkluderande atmosfär med fokus på resultat.
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete, eller likvärdig förvärvad kompetens och erfarenhet. Det är en stor fördel om du har goda kunskaper om lagstiftning inom brandskyddsområdet. Vi lägger stor vikt vid personlig potential. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Vi söker en självgående, noggrann, flexibel och strukturerad person, som är intresserad av att jobba med brandskydd inom industrin. Du är pedagogisk och har god kommunikativ förmåga.
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Vi vill få din ansökan så snart som möjligt eftersom urval sker löpande, dock senast 2026-03-09.
