Brandsäkerhetstekniker - Stockholm
Noha Sweden AB / Säkerhetsjobb / Huddinge Visa alla säkerhetsjobb i Huddinge
2026-06-08
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noha Sweden AB i Huddinge
, Stockholm
, Uppsala
, Norrköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra verklig skillnad – varje dag?
På NOHA Sweden AB jobbar vi inte bara med brandsäkerhet. Vi skyddar liv, värnar om människors trygghet och hjälper våra kunder att vara redo när det oväntade händer. Nu söker vi en brandsäkerhetstekniker till Stockholm med omnejd – en person som, liksom vi, drivs av att skapa tryggare miljöer och växa tillsammans med andra.
Vem vi är:
NOHA Sweden AB är en del av den globala APi-koncernen och en ledande aktör inom brandskydd i Skandinavien. Med team på åtta orter i Sverige arbetar vi rikstäckande för att ge våra kunder bästa möjliga skydd – från installation till underhåll och rådgivning. Vi finns där det behövs som mest, och vi utvecklas ständigt – tillsammans.
Vi tror på att framtidens säkerhet bygger på kunniga, engagerade människor. Därför investerar vi i dig, din kompetens och din utveckling – varje steg på vägen.
Om rollen:
Som brandsäkerhetstekniker för förstahandsbrandskydd hos oss har du en viktig roll i att skapa trygghet för våra kunder. Du kommer att arbeta nära våra uppdragsgivare med installation, kontroll och underhåll av produkter som till exempel:
Brand- och utrymningslarm
Handbrandsläckare
Brandposter
Brandgasventilation
Nöd- och hänvisningsarmaturerPubliceringsdatum2026-06-08Utbildningsbakgrund
Du utgår från din bostad med servicebil och har frihet under ansvar. Du får verktyg, utbildning och stöd för att lyckas i din vardag – och vi uppmuntrar dig att ta plats, växa och leda dig själv framåt.
Vi söker dig som:
Har teknisk kompetens – gärna med erfarenhet av larm- eller säkerhetssystem
Är lösningsorienterad, serviceinriktad och trivs i en kundnära roll
Har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Är noggrann, självgående och samtidigt en stark lagspelare
Har B-körkort och god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift på svenska (och gärna engelska)
Extra plus om du har erfarenhet inom brandlarm, el, säkerhet eller relevant utbildning inom brand och utrymning samt är SVEBRA certifierad brandsäkerhets tekniker.
Vi erbjuder dig:
En meningsfull vardag där du gör skillnad – på riktigt
En trygg anställning med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag, utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling
Möjligheten att utvecklas i en växande organisation med högt i tak
Fantastiska kollegor och en kultur där du alltid blir sedd och uppmuntrad
Tjänsten:
Placering: Stockholm med omnejd
Omfattning: Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande – vänta inte med din ansökan!
Frågor?
Varmt välkommen att kontakta:
Patrik Höfvitz, Operations leader Stockholm + 46 70 161 75 12
Kathe Irene Håvarstein HR +47 48 045 059
Peter Sparf, Fackligt ombud Unionen + 46 35- 260 30 03
Om NOHA
NOHA är mer än ett företag – vi är ett team av ledare som brinner för att skapa en tryggare värld. Vi är experter på förebyggande brandskydd och har ett tydligt uppdrag: att hjälpa våra kunder hantera de första 15 minuterna (#1F15M) efter en oförutsedd händelse, tills räddningstjänsten anländer.
Vi är idag cirka 130 medarbetare på 11 orter i Sverige och Norge. Med en ny, toppmodern fabrik i Norge och tillgång till ett globalt nätverk via APi Group, står vi starka inför framtiden – och vi hoppas att du vill vara en del av den.
Välkommen till en arbetsplats där du gör skillnad – och får växa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: ansokan@nohasweden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Noha Sweden AB
(org.nr 556476-9049), https://www.noha.no/se/
141 57 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9952742