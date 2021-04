Brandmaterieltekniker - Räddningstjänstförbundet Storgöteborg - Grovarbetarjobb i Göteborg

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg / Grovarbetarjobb / Göteborg2021-04-15Att vara en del av Räddningstjänsten Storgöteborg är att vara en del av något större än en själv. Vi ser det som en förmån att få vara någon andra kan lita på. Någon som aldrig ger upp, som alltid är uppe på fem. Vi är en modig organisation som tar hand om varandra. Vi är först in för att lösa problemet och sist ut för att säkra upp. Ytterst handlar allt vi gör om att skapa ett tryggare samhälle. Det engagemanget präglar hela vår organisation och skapar en svårslagen känsla av att vara behövd.2021-04-15Är du nyfiken på brandmateriel och på jakt efter ett jobb som innebär både administrativt och praktiskt arbete? Har du dessutom tidigare erfarenhet av förrådsarbete- Ja då har vi jobbet för dig!Till Brandmaterielenheten inom Räddningstjänsten Storgöteborg behöver vi nu förstärkning. Enheten ansvarar för rökskyddsverkstad och centralförråd samt budkörning och har i uppdrag att ge daglig service och revisioner åt våra hel- och deltidsstationer, brandvärn och övningsanläggningar. I rökskyddsverkstaden arbetar vi primärt med slangvård, luftfyllning och service av andningsskydd samt hantering av larmkläder.Vi söker nu dig som vill arbeta med allt vi gör på Brandmaterielenheten, men som till en början får fokusera på förrådshållning samt godshantering inom förbundet. I detta ingår administrativa sysslor som att hantera beställningar, leverantörskontakter, fakturahantering men också praktiska uppgifter som att hämta och lämna gods, hantering av inkommande och returnerade kläder mm.Vi tror att du är en person som är drivande, noggrann och självständig i ditt yrke. Att du har god datorvana och erfarenhet av att dokumentera i Office 365 och verksamhetsanpassade förråds- och avtalssystem ser vi som en förutsättning för att du ska lyckas. Inom vår organisation lägger vi stor vikt vid samarbete och insikten om att vi alla behövs för att vårt jobb skall skötas på bästa sätt. Det förutsätter en positiv och serviceinriktad inställning, och det tror vi att du har!Som du vet är det här en mansdominerad bransch. Vi bidrar gärna till att skapa lite balans och välkomnar särskilt kvinnliga sökanden. Erfarenhet och personliga egenskaper avgör som alltid, men tveka inte att söka!Du behöver haGod fysik och rörlighetErfarenhet av att bygga goda kund och leverantörsrelationerKunna uttrycka dig bra i tal och skrift på svenskaGymnasieexamen med teknisk inriktningMinst fem års erfarenhet av förrådsarbeteB-körkortVi ser även gärna att du harTruckkortKörkort C- behörighetCertifikat för Interspiro andningsskyddKänner du att det här stämmer in på dig och dina ambitioner? Hör av dig så vi kan lära känna varandra och se om vi matchar!ÖVRIGTInnan anställning kommer vi genomföra en funktionsanalys samt alkohol- och drogtest i samarbete med vår företagshälsa.Med anställning följer krigsplacering med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du kan kallas att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap inom totalförsvaretFackliga företrädareFackliga kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision, Kommunal och BRF nås via växeln,tel 031-335 26 00Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-01 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Räddningstjänstförbundet Storgöteborg5692804