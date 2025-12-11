Brandman till Räddningstjänsten
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Brandmansjobb / Mjölby Visa alla brandmansjobb i Mjölby
2025-12-11
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
Räddningstjänsterna i Mjölby och Boxholm samverkar, det gemensamma namnet är räddningstjänsten Mjölby/Boxholm. I den operativa räddningstjänsten har räddningschefen det övergripande ansvaret för sex stycken insatsledare och fem skiftlag med en styrkeledare och fyra brandmän i varje skift. På deltidsstationen i Skänninge finns tre skiftlag med två deltidsbrandmän i varje skift.
I det förebyggande arbetet med skydd mot olyckor har räddningschefen det övergripande ansvaret med riktning mot systematiskt brandskyddsarbete gentemot kommunala förvaltningar och företag i kommunen. Räddningstjänsten har även en extern utbildningsavdelning med en utbildningsledare.
Vill du ha ett omväxlande och utmanande arbete där du som brandman deltar och ansvarar för många olika typer av arbetsuppgifter?Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Ingen dag är den andra lik, vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete där du den ena dagen står framför en grupp människor och instruerar, och den andra dagen åker på operativ utryckningstjänst. Detta kräver att du har ett gott handlag med olika slags verktyg, lika väl som du inte har några som helst problem att prata inför en grupp människor stora som små.
Du deltar operativt i alla förkommande räddningsinsatser eller uppdrag samt övningar. Du deltar eller leder vissa övningar/utbildningar för övrig personal. Du medverkar i räddningstjänstens olycksförebyggande verksamhet avseende information, utbildning, studiebesök etc.
Du deltar eller i vissa fall ansvarar för arbetet inom räddningstjänstens huvud- eller stödproprocesser t.ex. övningsverksamhet, fordon, räddningsmateriel, el- telearbeten m.m. I övrigt deltar du och medverkar i räddningstjänstens dagliga verksamhet på och utanför stationen.Kvalifikationer
Vi söker dig med 2-årig eftergymnasial utbildning i skydd mot olyckor (SMO) eller motsvarande utbildning enligt äldre utbildningssystem. Du uppfyller de medicinska kraven för rök- och kemdykning . Du är godkänd som rökdykare i enlighet med AFS 2007:7 (bifoga i ansökan godkänt rullbandstest 5,6 km/h 8 graders lutning).
Du har simkunnighet motsvarande guldbojen (bifoga intyg max 3 månader gammalt).
Du innehar körkort BC (övriga behörigheter meriterande).
Du har praktiska färdigheter anpassade efter de olika arbetsmoment som kan uppstå vid operativa insatser. Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistisk inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294622". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Stationsförman
Lars Karlsson lars.karlsson@mjolby.se 073-060 28 56 Jobbnummer
9638509