Brandmän till Luleå Räddningstjänst

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Räddningstjänsten är en del av Luleå kommun och har som uppdrag att arbeta för att människor som bor och arbetar i Luleå ska vara trygga och säkra. Hos oss på Räddningstjänsten arbetar ca 100 medarbetare; brandmän, brandingenjörer, brandinspektörer och handläggare. Vi åker på cirka 1100 larm per år och är bland annat en nationell kemresurs och har nyligt tecknat avtal med SMC (Släckmedelscentralen) för att kunna hantera bränder i oljecisterner. Luleå Räddningstjänst vill ligga i framkant och befinner sig i en förändringsresa både organisatoriskt och hur vi arbetar effektivt med de resurser vi har till förfogande.
Att vara Brandman i Luleå är ett brett och varierande uppdrag då vi har stor variation mellan årstiderna och utmaningarna det medför. Vi söker nu dig som vill vara en del av vår styrka och bidra till vår fortsatta utveckling!
Vi erbjuder dig
• Att få arbeta med att utveckla en Räddningstjänst i framkant
• Passionerade och drivna kollegor
• Få jobba i nya, fina och välanpassade lokaler
• Tillgång till ett nytt och fräscht gym på arbetsplatsen
Att få vara med och bidra till förändring och utveckling
Som brandman kommer du att ha ett omväxlande arbete i vår heltidsstyrka där du arbetar huvudsakligen i skifttjänstgöring. Dina arbetsuppgifter blir bland annat att hantera bränder, olika typer av olyckor och förbereda, genomföra och utvärdera räddningsinsatser. Arbetet består även av övning, fordons- och materielvård och olycksförebyggande insatser samt fysisk träning då arbetet kräver god fysisk status. Vi har god tillgång till övningsmöjligheter vid Räddningstjänstens utbildningscentrum (RUC).
Utöver det grundläggande operativa arbetet kan du komma att få arbeta mot utveckling av vår verksamhet inom exempelvis myndighetstillsyn, övningsverksamhet eller lärande efter insats.
Arbetstiden är heltid, huvudsakligen skiftgång 42h/v men arbetstiden kan förläggas i andra scheman vid behov. Då vi befinner oss i en expansiv fas kommer du inledningsvis inte att placeras i ett specifikt skiftlag utan kommer att planeras där behovet finns.
För att lyckas i rollen som Brandman krävs det att du har en god fysisk förmåga, simkunnighet och intresse för träning då du kommer att ställas inför situationer som kräver god fysik. Vidare ser vi att du har utbildning inom Skydd mot olyckor (SMO), GRIB eller motsvarande äldre utbildning tex Brandman heltid eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B- och C-körkort är ett krav samt att du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. Utöver det har du god förmåga att samarbeta i grupp, du bygger förtroendefulla relationer och kan anpassa dig efter olika situationer och sammanhang. Du är en person som får saker gjort och är ansvarstagande såväl vid larm som vid det dagliga arbetet på stationen. Vidare har du en god initiativförmåga där du självständigt kan driva frågor och arbete inom olika ansvarområden.
Utöver kraven ovan ser vi det som önskvärt om du har följande:
• Kunskap/erfarenhet inom exempelvis teknik och IT, vård, myndighet eller hantverksyrken
• Yrkeserfarenhet som Brandman
Vid ansökan vill vi att du skickar godkänt rullbandstest enligt AFS 2005:6 §51 samt intyg för antingen badvakt steg 1 eller guldbojen till robert.sundbom@rtj.lulea.se
. Intyget får inte vara äldre än 1 år.
I processen kommer vi att ha två testdagar där vi testar din fysiska förmåga och lämplighet för tjänsten i form av intervjuer. Vi tillämpar drogtest och begäran om registerutdrag under anställningsförfarandet.
Räddningstjänsten är traditionellt en mansdominerad arbetsplats men vi strävar efter mångfald och en jämn könsfördelning. Vi välkomnar därför alla sökande som uppfyller vår kravprofil.
