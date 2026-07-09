Brandmän till heltidsstyrkan
Kiruna kommun, Räddningstjänst / Brandmansjobb / Kiruna Visa alla brandmansjobb i Kiruna
2026-07-09
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För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Räddningstjänsten i Kiruna hanterar i dagsläget cirka 400 larm per år och vi behöver vara förberedda på räddningsinsatser i allt från
gruva till fjäll.
Vi ser fram emot att höra från dig!
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vårt mål är att minimera antalet olyckor och dess konsekvenser. För att förhindra olyckor sätts det förebyggande arbetet i fokus. Vi planerar och organiserar vår verksamhet så att räddningsinsatser kan påbörjas så snabbt som möjligt och genomföras på ett effektivt sätt, oavsett kommungränser.
Vi hjälper och stödjer både personer, organisationer och andra myndigheter med att kunna agera både före, under och efter den enskilda händelsen. Därför kommer dina arbetsuppgifter att bestå av både förebyggande arbeten och operativ utryckningstjänst. Övriga arbetsuppgifter såsom underhåll av fordon, utrustning och service brukar benämnas stationsarbeten, dessa ingår också i dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker nu brandmän till heltidsstyrkan. Vi söker dig, man eller kvinna, som är intresserad av att arbeta som brandman.
Önskvärt är att du har arbetat i kommunal räddningstjänst eller genomgått Räddningsinsats, Grib-utbildning kurs 2 med genomgången utbildning för rökdykning eller genomfört minst två terminer av SMO-utbildningen eller liknande utbildningar med godkänt betyg.
Du ska ha grundläggande högskolebehörighet.
Du ska ha minst B-körkort vid ansökningstillfället och inom 6 månader vid anställning (provanställning) inneha behörighet för C-körkort. Du ska vara fullt frisk och har god fysisk arbetsförmåga, enligt Arbetsmiljöverkets krav för rökdykning samt ha genomfört simkunnighetsprov enligt Guldbojen, dessa egenskaper kontrolleras och testas i rekryteringsprocessen.
Det är meriterande om du:
• har slutfört utbildning skydd mot olyckor (SMO) eller Brandman (15 veckor).
• innehar körkort BC.
• har haft en längre tjänst inom kommunal räddningstjänst.
• har annan yrkeserfarenhet som kan vara värdefull för verksamheten.
I rollen krävs att du är utåtriktad och kan kommunicera på ett förtroendegivande sätt eftersom arbetet innebär mycket kontakter både med personer, organisationer och myndigheter vid det förebyggande arbetet såsom vid tillsyn, utbildningar och rådgivningar. Du behöver ha god datorvana samt ha lätt för att kunna uttrycka dig i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Innan anställning påbörjas kommer lämplighetstester att genomföras samt läkarundersökning, gällande rök- och kemdykning enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Till din ansökan skall det bifogas;
Intyg på genomförd utbildning för högskolebehörighet.
Intyg på eventuell genomförd räddningsutbildning.
Intyg på eventuellt genomförd rullmattetest.
Intyg på genomfört simkunnighetsprov enligt Guldbojen.
Intyg på körkortsklass.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun tillämpar individuella och differentierade löner. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få ett för dig aktuellt lönespann presenterat vid intervjutillfället.
Vi vill gärna att du läser information om våra kollektivavtal, lokala avtal och vad vi som arbetsgivare har ett erbjuda innan vi träffar dig en för eventuell intervju, de hittar du här: https://kiruna.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare.html
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna Kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1 (visa karta
)
981 85 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Räddningstjänst Kontakt
Insatsledare
Nils-Isak Idivuoma Nils-Isak.Idivuoma@kiruna.se 0980-70942 Jobbnummer
9998582