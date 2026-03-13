Brandman Sommarvikarie till Södra Dalarna
2026-03-13
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
, Norberg
, Hedemora
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänsten inom Avesta, Hedemora, Fagersta och Norbergs kommuner. Organisationen omfattar f n ca 45 heltidsanställda och 100 deltidsanställda fördelade på 6 brandstationer. Inriktningen på vår verksamhet är att i första hand förebygga olyckor och bränder och därför deltar samtligpersonal i det förebyggande arbetet.
Våra medlemskommuner har en intressant risktopografi med bl.a. tung stålindustri med omfattande kemikaliehantering, gruvindustri, riksväg 66, 68, 69 och 70 samt europaväg 16, pappers- och träindustrier. Fem av industrierna är klassade som Sevesoanläggningar enligt den högre kravnivån. Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund ingår i Räddnings Region Bergslagen (RRB) och tillhörande ledningssamverkan.
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Starkt meriterande är att vara examinerad, eller minst 2 terminer, från MCF:s utbildning Skydd mot olyckor eller Brandman Heltid.
Lägst utbildning Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap eller äldre liknande utbildning samt dokumenterad mångårig erfarenhet som deltidsbrandman
Innehar körkort med lägst behörighet B, gärna C eller CE.
Har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
God fysisk förmåga. (vid nyanställning kravs bla 5,6 km/h på rullbandet).
God förmåga att arbeta självständigt mot bestämda mål.
Utbildning Tillsyn A eller motsvarande är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du inte uppfyller grundkraven kommer din ansökan inte att beaktas.
Som sommarvikarierande brandman ingår du i ett skiftlag men kommer att ha en flexibel stationering inom hela förbundsområdet. Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool enligt bilaga D till AB gäller.
I tjänsten ingår bland annat att deltaga i utryckningstjänst men även att planera och genomföra utbildningar både externt och internt.
I din roll som vikarierande heltidsbrandman ser vi gärna att du har ett stort intresse att lära och lära ut. Du skall ha lätt att hantera nya människor och grupper. Vi förväntar oss att du själv tar stort ansvar för att ständigt söka möjligheter till att utvecklas i ditt yrke.
Rekrytering kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: sdr@avesta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
(org.nr 222000-1065)
Axel Johnsons Väg 70 (visa karta
)
774 34 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Kontakt
Personalansvarig/Brandman
Henrik Axelsson henrik.axelsson@avesta.se 0226 - 64 58 42 Jobbnummer
9796539