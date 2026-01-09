Brandman, Sala-Heby Räddningstjänst
Vill du arbeta som vikarierande brandman hos oss sommaren 2026?
Sala-Heby Räddningstjänst söker fyra vikarierande brandmän för sommarperioden 2026. Efter genomförd introduktionsutbildning kommer tjänsterna att innebära arbete i skiftgång under juni, juli och augusti.
Ett av sommarvikariaten kan efter avslutad period resultera i en visstidsanställning, förutsatt att den anställde under sommaren har visat att hen har de kvalifikationer som krävs, bedöms som lämplig för uppdraget och fungerar väl i vår organisation.
Vi är en organisation med medborgaren i fokus, vårt uppdrag är att bidra till att skapa trygghet och säkerhet för dem som bor och vistas i Sala och Heby kommuner. Vi svarar för räddningstjänst samt förebyggande verksamhet och inom vårt område bor ca 36 000 invånare. Sala-Heby räddningstjänst bildades 1973 och vi är cirka 110 anställda fördelat på en station med heltidsbemanning och 7 RIB styrkor. Räddningschef, två brandinspektörer, en operativ chef samt en koordinator är lokaliserade i Sala.
Kommunerna Sala och Heby är fördelade på flera tätorter, naturområden, sjöar, stora skogsområden, kulturhistoriska byggnader, industriverksamheter, en större kriminalvårdsanstalt, flera riksvägar med mycket och tung trafik, spårbunden trafik, turistnäringar mm. Salas varierande karaktärer gör att det finns en stor bredd på de uppdrag som räddningstjänsten ställs inför i såväl uppdrag knutet till räddningstjänst som till förebyggande verksamhet.
Vi är en del i Räddningscentral Mitt där vi har ett operativt samarbete och idag även en samverkan i Räddningsregion östra Sveland (RRÖS). RRÖS består av tretton räddningstjänster som samverkar och gemensamt hanterar frågor och projekt knutna till vårt uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som brandman arbetar du utifrån ett 42 timmars skiftschema. Du ingår i den operativa utryckande styrkan i en pooltjänst och utöver det genomförs arbeten som övning, materialvård, stationsarbeten och andra till tjänsten knutna arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är initiativrik samt har en inneboende vilja och förmåga att hjälpa andra. Du behöver kunna visa på gott omdöme och uppträda lugnt, stabilt och kontrollerat i pressade situationer. Du har lätt för att arbeta i grupp och samarbeta både med kollegor och tredje man. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
SMO utbildning alternativt Räddningsinsats eller GRIB utbildning med rökdykarkompetens.
Körkortsbehörighet B
Godkända testresultat enligt nedan
Tester som kommer att genomföras:
Arbetsrelaterad testbana
Klaustrofobitest/Sökteknik
Höghöjdstest
Praktiskt prov
Intervju
Bifogas med din ansökan:
Rullbandstest 8 graders lutning hastighet 5.6 km/h skall bifogas till ansökan (högst två månader gammalt)
Guldbojen skall bifogas till ansökan (högst sex månader gammalt)
Relevanta studieintyg
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom räddningstjänsten.
God kännedom om det geografiska området.
Körkortsbehörighet C.
Fordonsmekniker eller annan yrkeserfarenhet som bedöms postiv för räddningtjäntens verksamhet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid
Skiftschema 42 h/vecka
Vi ser fram emot att få in din ansökan senast 2026-01-25. Ansökan sker via ww.sala.se/ledigajobb. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Har du frågor och funderingar kring tjänsterna är du varmt välkommen att höra av dig till
Operativ chef Tony Bertilsson, e-post tony.bertilsson@sala.se
, tfn 0224-74 78 82
Facklig kontakt
Kommunal tel. 010-442 81 83 Ersättning
