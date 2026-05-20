Brandman RiB (deltid) Tjällmo
2026-05-20
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Stöd och utveckling, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst och säkerhet, HR, Kommunikation samt Planering och uppföljning.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Totalt arbetar 128st inom Räddningstjänst och Säkerhet och i den operativa delen arbetar 35 heltidsanställda brandmän, 57 räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän) och 20st inom räddningsvärn. Tjänsten är placerad på brandstationen i Tjällmo.
Arbetsuppgifter
Brandman i beredskap innebär att du rycker ut på larm genom att ha beredskap och vara inställd för räddningsarbete med inom 7min. Dina arbetsuppgifter är att delta på övningar för att bli duktig på moment som är kopplade till våra vanligaste typolyckor, det kan exempelvis vara brand, trafikolycka, sjukvård eller vattenlivräddning, att förbereda sig för larm, genomföra larm och återställa efter larm. Det är viktigt att du både bor och arbetar inom 7 min till brandstationen i Tjällmo. Beredskapstiden är 1 vecka, var 4e vecka. Övnings- och utbildningstiden är ca 60/år.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Beredskapstid och inställelsetid
* Du ska ha möjlighet att ta dig till brandstation inom 7 min, samt kunna ha beredskap en vecka var 4e vecka.
B-körkort
* Vid anställning ska du ha B-körkort, när anställning är skriven ska du påbörja utbildning för att ta C-körkort.
God Fysik
* Vi tillämpar fysiska tester inför anställning, därför behöver du vara frisk och vid god fysik.
Tillåtelse från Huvudarbetsgivare
* Du behöver ha godkänt från din huvudarbetsgivare att ha beredskap under ordinarie arbetstid.
Simkunnighet
* Simkunnig i enlighet med Silverbojen.
Rullbandstest med larmställ
* Du kommer att genomföra ett arbetsrelaterat rullbandstest innan du godkänns för tjänstgöring och anställning.
C-körkort
* Det är meriterande att ha C-körkort då detta är något som alla våra anställda brandmän måste ha på sikt.
Utbildning inom Räddningstjänst eller sjukvård.
* Det är meriterande om du redan har arbetat inom Räddningstjänst på annan ort eller har utbildning inom kommunal Räddningstjänst.
Du är trygg i dig själv, står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Du har de resurser som krävs för förändring eller problemlösning. Du gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Brandman RiB (deltid) Tjällmo
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
