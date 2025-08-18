Brandmän i utryckningstjänst, sommarvikariat 2026
2025-08-18
I Umeåregionens brandförsvar ingår kommunerna Umeå, Vindeln och Robertsfors.
Vi arbetar med förebyggande brandskyddsåtgärder, räddning och säkerhet. Räddningsuppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen.
Vi befinner oss just nu i en spännande fas där vi bygger ytterligare en heltidsstation i Umeå och i samband med det kommer vi också växa i antalet medarbetare. Vi planerar för ett stort antal tillsvidaretjänster inom de närmsta åren och ett sommarvikariat är ett bra sätt att påbörja din resa tillsammans med oss. Oavsett om du är i början av ditt yrkesliv eller har kommit en bit och vill byta bana, finns det goda möjligheter att bli en del av vår framtida organisation.
Inför nästa sommar söker vi nu dig som är intresserad av ett spännande och omväxlande arbete vid brandförsvaret! Du får intressanta arbetsuppgifter och en svårslagen gemenskap i ditt arbetslag, men framför allt fyller du en livsviktig samhällsfunktion. Eftersom vi vet att olikheter berikar hoppas vi få ansökningar från medarbetare med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att:
Begränsa skador på människor, egendom och miljö vid räddningsinsatser
Förebygga olyckor genom bland annat externa utbildningar och informationsinsatser
Utföra drift- och underhållsarbete
Delta i, samt leda övningar för utryckningspersonal
Om dig
Då våra räddningsstyrkor ofta möter komplexa situationer så krävs det att du är en trygg och stabil person. Vi söker dig med ett stort engagemang och som har en naturlig fallenhet för ett serviceinriktat och respektfullt bemötande. Samarbetsförmåga och problemlösning är några av de egenskaper vi värdesätter högt och behöver i en grupp.
För att kunna söka arbetet har du lägst gymnasieexamen och B-körkort samt god fysik och är simkunnig. Du ska kunna kommunicera på svenska och det är också bra om du behärskar andra språk.
Vi ser positivt på SMO-utbildning och C-körkort vid ansökan men det är inget krav.
I ansökan ska du bifoga personligt brev och cv.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
På Umeå kommuns hemsida umea.se/blibrandman kan du läsa om hur rekryteringsprocessen kommer att gå till.Övrig information
Sommarvikariat, heltid, från och med ca 2026-05-25 till och med 2026-08-31.
Schemalagd arbetstid dag, kväll, natt och helg.
För dig som blir uttagen kommer tester genomföras under en dag på brandstationen i Umeå. Testdagarna kommer att genomföras i oktober.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
