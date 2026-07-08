Brandman Deltid, Lidhult
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen / Brandmansjobb / Ljungby Visa alla brandmansjobb i Ljungby
2026-07-08
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I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation – och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Vi har just nu ett stort behov av att rekrytera brandmän i Lidhults område.
Som deltidsbrandman i Lidhult har du beredskap var tredje vecka. Du ska dessutom kunna avsätta ca 50 timmar per år på kvällstid för övningsverksamhet.
Du rycker normalt ut från Lidhults brandstation därför bör du bo och arbeta i Lidhults närhet, bedömning görs i varje enskilt fall. Är du tveksam gör en ansökan, vi bedömer möjligheterna.Ersättning
Typ: Beredskapsersättning - Timlön enl. RIB.
Arbetstid: Schema, beredskap var tredje vecka alt. brandman pool.
Preliminär testdag 2026-10-11.Kvalifikationer
Körkort klass B.
C-körkort är meriterande.
God fysisk.
Simkunnig.
Godkänd läkarundersökning.
Godkända antagningsprov.
Övrigt: Vid anställning kommer ett krav på att man är beredd att skaffa C-körkort.
Ett godkännande från din huvudarbetsgivare är en förutsättning för anställning.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är stresstålig
och har god fysik.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde efter genomgången grundutbildning.
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336040". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Kommun
(org.nr 212000-0670)
341 83 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Brandinspektör
Örjan Svensson orjan.svensson@ljungby.se +46372789173 Jobbnummer
9997095