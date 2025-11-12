Brandlarmstekniker med inriktning gassläcksystem
2025-11-12
Presto hjälper företag och organisationer att skydda sina verksamheter mot brand och olycka. Som medarbetare på Presto är du med och gör skillnad. Vi räddar liv tillsammans med våra kunder.
Om rollenI rollen kommer du att få ett omväxlande och stimulerande arbete, du styr dina egna dagar utifrån de uppdrag du har att utföra. Uppdragen omfattar bla service av samt felsökning, justeringar & kompletteringar av brandlarm och gassläcksanläggningar. Du bokar in och utför uppdragen i tid med kunden i fokus genom att leverera trygghet och enkelhet. Väl ute hos kund jobbar du med att lyfta blicken och informera samt hjälpa kunden med att åtgärda eventuella brister. Tillsammans med din region och övriga kollegor på Presto jobbar vi resultatfokuserat för att nå budget och i slutändan rädda flera liv tillsammans.
Boka in & utföra service på brandlarm & gassläcksanläggningar månad, kvartal & halvårsprov samt årligt underhåll
Felsöka anläggningar som fellarmar och avhjälpa identifierat fel.
Utföra justeringar & kompletteringar på befintliga BL/GS-anläggningar samt revisioner på gassläcksanläggningar och punktskydd.
Arbeta dagligen med att rapportera & dokumentera i vår digitala plattform Mobigo.
Vi söker dig som
Vill spendera dina dagar hos olika kunder på varierande uppdrag. Du brinner för att bygga relationer och förstå kunderna, deras verksamhet och behov. Utveckling ligger i vårt DNA och som medarbetare på Presto drivs du av en lärande kultur, att utvecklas i din roll men även vara med och utveckla verksamheten och branschen. Du behöver inte kunna allt från början, vi kompletterar dina kunskaper med målet att du till slut skall kunna utföra samtliga arbetsuppgifter på egen hand.
För att lyckas i rollen behöver du även:
Ha jobbat med brandlarm och/eller gassläcksystem eller har relevant utbildning.
Ha utbildning inom el/tele eller styr/regler, alternativt har fått motsvarande erfarenhet genom yrkesverksamma år.
B-körkort
Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Naturligtvis delar du vår vision och värdesätter ditt uppdrag att rädda liv tillsammans.
Vi erbjuder Utvecklingsmöjligheter inom en långsiktig och stabil bransch som funnits länge.
Internutbildning via Presto Academy, vi utbildar dig inom rollens olika verksamhetsområden.
Kollektivavtal, arbetstidsförkortning, kollektivavtalsenliga försäkringar inklusive tjänstepension.
Till din fritid erbjuder vi friskvårdsbidrag via Epassi, rabatterade priser hos SJ, Elite hotels, Scandic, Sats och Nordic Wellness samt tillgång till livsstilsverktyget.
Som medarbetare hos oss får du ta del av rabatter på glasögon och linser via Synoptik
Vill du jobba tillsammans med oss?
Vi som jobbar på Presto har olika bakgrund och erfarenhet med en gemensam drivkraft att växa och att arbeta tillsammans som ett lag. Det är kombinationen av våra olikheter som gör oss starka tillsammans. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare med olika bakgrund för att spegla samhället och våra kunders mångfald.
Stämmer ovan in på dig? Tveka då inte, skicka in din ansökan idag!
Våra rekryteringsprocesser är kompetensbaserade och vi använder Alva Labs för att säkerställa en fördomsfri rekrytering. Dessa ger oss en indikation på hur väl du matchar rollbeskrivningen. Vi går löpande igenom ansökningarna, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Slutkandidater kommer genomgå en säkerhetsprövning, inklusive belastningsregister, kreditprövning och drogtest.
Tjänsten är heltid, måndag till fredag
Placeringsort kan vara Umeå, Skellefteå, Piteå eller Luleå.
Vi tillhandahåller servicebil och anställningen inleds med 6 månaders visstidsanställning med avsikt att sedan fortsätta med tillsvidareanställning. Vid frågor om tjänsten kontakta: Ida Bernhardsson rekryterare på Presto, ida.bernhardsson@presto.se
Om PrestoSedan starten 1959 har vi alltid satt säkerheten främst. Det är vilka vi är, det är vad vi gör och det ligger i vårt DNA . Vi har ett ansvar att driva verksamheten på bästa möjliga sätt och vara ett föredöme i vår bransch. Inte bara just nu, utan även för kommande generationer . Årligen servar vi brandskydd och förebygger risker på fler än 75.000 verksamheter och fastigheter Vi återvinner över 70.000 släckare i vår fabrik i Katrineholm och utbildar 100 000 deltagare inom säkerhet.
