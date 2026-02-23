Brandlarmstekniker
Vill du vara med och hålla Göteborg Energis brand- och utrymningslarm i bästa möjliga skick? Som brandlarmstekniker blir du en viktig del av teamet som ser till att våra byggnader fungerar som de ska.
Din uppgift
Som brandlarmstekniker ansvarar du för att våra brandlarm och utrymningslarm fungerar som de ska och uppfyller alla krav. Du arbetar både förebyggande och avhjälpande, genomför kontroller och tester, stöttar verksamheten i användandet av systemen och bidrar till att utveckla våra anläggningar. Rollen innebär nära kontakt med anläggningsansvariga och underleverantörer, vilket kräver både teknisk kompetens och god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
I din roll ingår följande arbetsuppgifter:
- Utföra service, underhåll, felsökning och reparationer.
- Åtgärda fel, byta systemkomponenter, uppdatera mjukvara och förebygga driftstörningar.
- Genomföra regelbundna kontroller enligt avtal, lagkrav eller normer.
- Genomföra utrymningsövningar, delta i SBA-arbetet, göra ronderingar och medverka vid revisioner.
- Återställa anläggningar efter driftstörningar och säkerställa att funktion och dokumentation är korrekt och uppdaterad.
- Stödja verksamheten i användandet av systemen, identifiera förbättringar och föreslå lösningar i projekt.
- Vara delaktig i dokumentationsarbetet.
Ditt team
Du kommer att tillhöra enheten fastighetsförvaltning på fastighetsavdelningen inom verksamhetsområde personal och arbetsplats. Enheten ansvarar för förvaltningen av Göteborg Energis ägda och hyrda fastigheter samt, på uppdrag från verksamheten, fastighetsförvaltningen för anläggningar för el-, värme-, gas- och kyl produktion/distribution.
Utöver detta ansvarar enheten också för avancerade/komplexa säkerhetssystem så som överordnade säkerhetssystem, lås, inpassering, inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakningssystem för fastigheterna.
Din kompetens
Vi söker dig som tar ansvar och kan arbeta självständigt när så behövs. Du trivs med att planera och strukturera ditt arbete men har samtidigt lätt att anpassa dig när situationen förändras. Du känner dig trygg med att fatta beslut om åtgärder och verkställer dessa så att de genomförs på ett korrekt sätt utifrån krav och regler som finns för verksamheten. Du har en god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat arbetssätt, där du bygger förtroende genom ett lyhört och samarbetsinriktat förhållningssätt.
Du har erfarenhet av installation, service och felsökning av brandlarm och utrymningslarm. Du har en god förståelse för el- och svagströmsinstallationer och känner dig trygg i att arbeta med komplexa anläggningar. Det är meriterande om du:
- Har arbetat med system som Schneider, Schrack, Notifier eller liknande
- Har god förståelse för nätverk, IP-baserade system och grundläggande IT-felsökning.
- Är behörig ingenjör inom brand- och utrymningslarm. Alternativt relevant teknisk bakgrund inom el, automation, IT eller tele/data.
För denna tjänst är körkort B ett krav och behöver kunna hantera det svenska språket i både tal och skrift.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
