Brandinstruktör
2026-01-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Boden
eller i hela Sverige
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Om arbetsplatsen
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Det här är rollen för dig som som är driven och vill vara med och utforma Räddningstjänstens utbildningscentrum. Hos oss på RUC får du chansen att bidra till utvecklingen och utbildningen av de kommunala räddningstjänsterna. Vid RUC bedriver vi utbildning i form av GRIB, deltidsbrandmän, diverse övningsverksamhet och dylikt. Vi samverkar bland annat även med Polisen och Försvarsmakten.
Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppgifter, där du får möjlighet att jobba praktiskt med utbildningsverksamhet som Instruktör. Som en naturlig del av din roll kommer kompetensutveckling vara centralt där du själv även kommer få möjlighet att vidareutvecklas/utbildas inom Räddningstjänstens verksamhet.
Trivs du att jobba praktiskt och i en lärande miljö så är detta rollen för dig!Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som Brandinstruktör kommer du att arbeta på vårt utbildningsfält RUC med att planera och genomföra utbildningar inom Räddningstjänstens ansvarsområde. Du kommer, tillsammans med kollegor, att ansvara för att våra utbildningar håller hög kvalité med nöjda deltagare. Vidare kommer du samarbeta med Räddningstjänstens övningsenhet och hjälpa till med övning för såväl hel- och deltidspersonal. Hos oss får du kombinera samhällsnytta med pedagogisk utveckling och du blir en del av ett arbetslag som vill ligga i framkant.
Om rollen
• Planera och hålla utbildningar inom brandskydd och säkerhet för olika målgrupper.
• Skapa engagemang och lärande i klassrum, på övningsfält och digitalt.
• Bidra till utveckling av nytt utbildningsmaterial, övningar och pedagogiska verktyg.
• Vara en lagspelare som reflekterar över din egen roll och delar erfarenheter med kollegor.
Du kommer ha ansvar för att sträva framåt, komma med nya idéer,Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Brandinstruktör brinner du för att stå framför människor och att utveckla nya metoder, material och övningsobjekt.
Vi söker dig som har:
• GRIB och/eller SMO eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att praktiskt och teoretiskt undervisa eller leda utbildning inför grupp.
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• Körkort B.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Instruktörsutbildningar relaterade till räddningstjänst, exempelvis HLR, Heta arbeten osv.
• Bekväm med att stå inför folk
• Innovativ du vill testa nya sätt att utbilda, med både material och metoder.
• Reflekterande du tar till dig feedback och utvecklar både dig själv och verksamheten.
• Samarbetsinriktad du bygger relationer och bidrar till lagkänslan.
Som person är du pedagogiskt lagd och gillar att bidra med kunskap. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och har lätt att skapa nya relationer. Du har ett intresse för Räddningstjänst där du omvärldsbevakar och är uppdaterad inom området. Vidare har du tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränga dig för att leverera lösningar. Du har god kommunikationsförmåga och kan anpassa din kommunikations efter mottagare.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
