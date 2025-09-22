Brandinspektör till Utbildning och Utveckling
2025-09-22
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten verkar för att Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun för samtliga invånare, även under svåra förhållanden. Vi håller beredskap dygnet runt på våra fem brandstationer på Blidö, i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Älmsta.
Vårt uppdrag är komplext och vi verkar både förebyggande och skadeavhjälpande. I det förebyggande uppdraget ingår bland annat information, råd och anvisningar till invånare samt utbildning av elever och medarbetare i kommunen. Räddningstjänsten ansvarar för tillsynsärenden avseende brandskydd samt tillstånds- och tillsynsärenden avseende hantering av brandfarliga och explosiva varor. Vi bedriver brandskyddskontroll i egen regi och ansvarar för sotningen som utförs av upphandlad entreprenör.
Den skadeavhjälpande verksamheten omfattar räddningsinsatser vid bränder, olyckor, utsläpp av miljöfarliga ämnen och andra olyckor. Vi samarbetar med 12 andra räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion östra Svealand. I denna tjänst kommer du att arbeta med en rad arbetsuppgifter inom enheten utbildning och utveckling.
Utöver nedan nämnda arbetsuppgifter kommer du också att vara redundant inom området Räddningstjänst under höjd beredskap. Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
• Olycksutredning
• Erfarenhetsåterkoppling efter insatser
• Spridningsutlåtanden
• Framtagande av operativa stöddokument
• Fakturering
• Projekt kopplade till Operativa avdelningen
• Befälsutbildning
• Arbete och samverkan med frivilligorganisationer
• Automatlarmshantering
• Tjänsten kan medföra Operativ tjänstgöring
Kompetensprofil:
• Gedigen erfarenhet av Kommunal Räddningstjänst
• Förmåga att planera, organisera och strukturera
• Initiativtagande och problemlösande
• Kommunikativ
• Arbetar självständigt
• Samarbetsvillig och prestigelös
• Van att arbeta i projektform
Formella Krav:
• LK2 eller motsvarande
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i ledande operativ funktion inom räddningstjänst
• Relevant utbildning inom olycksutredning och spridningsutlåtande
• Erfarenhet och kunskap inom Räddningstjänst under höjd beredskap
Sammantaget letar vi en person som har ett driv av att få verksamheten framåt. Du arbetar självständigt och är bra på att slutföra. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Om Norrtälje kommun
Norrtälje är en skärgårdskommun i hjärtat av Roslagen. Till ytan är Norrtälje kommun den största kommunen i Stockholms län. Här finner du härlig mix av lantliga miljöer och en stad i tillväxt och utveckling. Norrtälje har småstadens idylliska stadskärna, öppna landskap, natur, hav och en fantastisk skärgård med tusentals öar. När du arbetar i vår kommun har du möjlighet att kombinera ett inspirerande jobb med en aktiv fritid i natursköna miljöer. Närheten till Stockholm, Uppsala och Arlanda öppnar för ännu fler möjligheter.
• Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av de andra nationella minoritetsspråken.
• På Norrtälje kommuns webbplats kan du läsa om kommunens vision - Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
• Ungefär 3 450 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare. Tillsammans arbetar vi efter tre värderingar: invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar.
• Läs mer om Räddningstjänsten Norrtälje kommun Ersättning
Enligt överenskommelse
Norrtälje Kommun
Facklig företrädare, Vision
Kenneth Andersson kenneth.andersson@norrtalje.se 0176-716 50 Jobbnummer
