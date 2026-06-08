Brandinspektör
Brandkåren Norra Dalarna / Säkerhetsjobb / Mora Visa alla säkerhetsjobb i Mora
2026-06-08
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, Älvdalen
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brandkåren Norra Dalarna i Mora
, Orsa
, Älvdalen
, Leksand
, Vansbro
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att byggnader och verksamheter har ett bra brandskydd? Vill du hjälpa våra invånare genom rådgivning och information? Då är den här tjänsten något för dig. Vi söker en driven brandinspektör som vill vara med och stärka vår organisation.
Vem är du?
Du har inga problem med att växla mellan olika arbetsuppgifter och gillar att ta dig an nya utmaningar. Du förstår vikten av ett väl fungerande Systematiskt brandskyddsarbete och uppskattar möjligheten att påverka såväl ditt eget arbete som enhetens framtida riktning.
Du har genomfört Tillsyn A eller motsvarande äldre utbildning, alternativt har examen från SMO där du påbörjat utbildningen efter 2020-01-01 (Tillsyn A ingår), alternativt har gedigen erfarenhet av Systematiskt brandskyddsarbete eller myndighetsutövning. Du är målinriktad, noggrann och duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. Du är heller inte främmande för att bläddra i lagtexter, föreskrifter och allmänna råd för att stärka din syn på en komplex fråga. Du vill jobba med räddningstjänstens samlade ansvarsområde och har inga problem med utveckling och förnyelse.
Du gillar att nätverka och sitter inte tyst vid fikabordet. Om någon kommer med en fråga eller ett problem gör du ditt yttersta för att hjälpa till och kommer med egna idéer på ett schysst sätt. När man jobbar med dig känner man sig lugn och trygg för det finns oftast inga frågetecken, du är tydlig men ödmjuk i din kommunikation.
Vi ser det som positivt om du genomfört någon av MCF:s ledningskurser och inte är främmande för att utvecklas inom den operativa verksamheten. Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vi letar efter någon som inte tummar på kvaliteten på vägen mot målet. Så här ser din framtid ut hos Brandkåren Norra Dalarna:
Bidra till att rättssäkerheten är hög inom området myndighetsutövning.
Bidra till brandkårens utveckling och höga förtroende.
Utföra tillsyn och handlägga tillståndsärenden inom ramen för lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarlig och explosiv vara.
Handlägga remissärenden som exempelvis bygglov och alkoholtillstånd.
Bidra till stärkt brandskydd hos tredje man genom rådgivning och information.
Det kan även bli aktuellt att kombinera tjänsten med beredskapstjänstgöring som insatsledare eller regional insatsledare utifrån verksamhetens behov.
Varför ska du jobba hos oss?
Hos oss har du möjlighet att kombinera ett meningsfullt arbete och familjeliv med en aktiv fritid i vad vi tycker är Sveriges vackraste landskap.
Vi är ett förbund som drivs av engagemang och omtänksamhet om varandra. Vi vågar sticka ut från mängden men gör det med största ödmjukhet. Vi tror att ifrågasättande av normer driver oss framåt, vi ser lösningar snarare än belyser problem.
"Vi strävar efter kontinuerlig utveckling och att vara moderna i allt vi gör."
Brandkåren Norra Dalarna
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens operativa räddningstjänstansvar och brandförebyggande arbete för att skydda liv, egendom och miljö. Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället, stärka ledningsförmågan och öka den samlade kompetensen.
Förbundet omfattar 7 brandstationer och 6 brandvärn inom de fem medlemskommunerna och har ca 40 heltidsanställda samt ca 200 deltidsanställda.
Brandkåren Norra Dalarnas uppdrag syftar till att antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor kontinuerligt ska minska liksom att förebygga bränder och andra olyckor som kan föranleda skada på egendom och miljö.
Vi ingår i Räddningsregion Bergslagen (RRB) som är ett samarbete där 42 kommuner gemensamt bedriver ledning av operativa insatser.
Besök gärna vår hemsida, www.wbrand.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandkåren Norra Dalarna
(org.nr 222000-3269), https://www.wbrand.se/
Mäxvägen 55 (visa karta
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792 35 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mora Brandstation Kontakt
Förbundsdirektör
Henric Helander henric.helander@wbrand.se 010-203 17 80 Jobbnummer
9951865