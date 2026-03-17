Brandingenjör till Säkerhetsavdelningen
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd / Säkerhetsjobb / Malmö
2026-03-17
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Rollen som Expert utgår ifrån tre huvudsakliga områden: att förebygga, stärka och utveckla. På Säkerhetsavdelningen har du en central funktion för hela Kriminalvården. Kriminalvårdens komplexa verksamhet i relation till det ökade behovet av fler platser för intagna i anstalt och häkte ger dig stora utmaningar men också stora möjligheter att leda myndighetens arbete i brandskyddsfrågor. Du kommer att ha många samarbetsytor och tillsammans med ytterligare två experter driva brandskyddsfrågorna. Arbetsuppgifterna formas tillsammans i gruppen och tjänstens innehåll kan till viss del anpassas beroende på din erfarenhet och dina intressen.
Arbetet innebär bland annat utredning och förvaltning av frågor kopplat till byggnadstekniskt brandskydd så att brandskyddsfrågor beaktas och hanteras på rätt sätt i hela myndigheten. I arbetet tar du hänsyn till aktuell lagstiftning och sätter det i förhållande till Kriminalvårdens organisation för att förebygga risker och uppnå ett skäligt brandskydd både för nyproduktion och befintlig verksamhet. Stöd och styrning i brandfrågor sker till flera nationella och regionala funktioner inom såväl säkerhet som fastighet. Du kommer även att arbeta med det organisatoriska brandskyddet och hjälpa våra olika verksamheter genom rådgivning och utbildning i brandskydd. Utöver systematiskt brandskyddsarbete kan ytterligare arbetsuppgifter inom övriga säkerhetstekniska områden ingå.
Tjänsten innebär en del resor inom Sverige.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Kriminalvården här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-medatt-jobba-hos-ossKvalifikationer
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, skapar kontakter och underhåller relationer. Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla ett budskap till mottagaren. Som person tar du initiativ och uppnår resultat. Vidare ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Brandingenjörsexamen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete med byggprocess och förvaltning av byggnadstekniskt brandskydd
* Erfarenhet av arbete med förebyggande brandskyddsarbete
* Mycket god kunskap av lagar och regelverk gällande brand (exempelvis Lagen och skydd mot olyckor, Boverkets byggregler och SBF 110)
* Fördjupad kunskap i byggnadstekniskt brandskydd
* Förmåga att uttrycka digväl i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Utbildningar inom brandskydd
* Pedagogisk utbildning
* Erfarenhet av tillsynsarbete
* Erfarenhet av utbildningsarbete
* Erfarenhet av Kriminalvårdens verksamhet
* Erfarenhet av att arbeta med komplexa byggnader och med kravställning utifrån hyresgästperspektiv
* Kunskap om Kriminalvårdens verksamhet
* Kunskap om säkerhetstekniska system
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312981".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Kontakt
Sektionschef
Jenny Björling 0725-553120
9801134