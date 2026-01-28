Brandingenjör till attraktivt företag!
2026-01-28
Är du i början av din karriär som brandingenjör? Nu har du möjligheten till att få arbeta på ett mycket attraktivt bolag med lång erfarenhet och kännedom från branschen. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
I rollen som brandingenjör kommer du arbeta som konsult inom brandsäkerhet med en rad spännande arbetsuppgifter. Kunderna återfinns bland såväl privata och statliga sektorn inom industri, fastighet, infrastruktur med mera. Arbetsplatsbesök och resor kan ingå i arbetet, även om mycket idag kan utföras digitalt.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
• Brandskyddsprojektering
• Hantering av brandfarlig vara
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Skriva handlingar och rapporter
Om Företaget
Vår kund är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. De skapar lösningar och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling, och har kontor både i Sverige och internationellt. Med bred och djup kompetens är de experter på att erbjuda helhetslösningar till sina kunder, och här får du chansen att bli del av ett stort företag med många utvecklingsmöjligheter. Mer information ges vid eventuellt intervjutillfälle.Profil
Nu söker vi efter dig som har ett naturligt driv och via ditt initiativtagande får saker gjorda. Du är noggrann och är duktig på att bibehålla och förvalta befintliga relationer, men också att skapa nya. Vidare ser vi att du är kommunikativ och trivs att arbeta i nära samarbeten.
Skallkrav:
• Utbildad brandingenjör
• Minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet
• Svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Körkort B
Om Framtiden
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget

Anställningsvillkor
Start: Aug 2026. Tidigare start kan vara möjligt enligt ök.
Placeringsort: Luleå (flexibilitet att utgå ifrån ett av företagens andra kontor i Sverige finns).
Arbetstider: Kontorstid, möjlighet till flexibel arbetstid
Omfattning: Heltid
