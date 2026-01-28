Brandingenjör till attraktivt företag!

Framtiden i Sverige AB / Säkerhetsjobb / Luleå
2026-01-28


Är du i början av din karriär som brandingenjör? Nu har du möjligheten till att få arbeta på ett mycket attraktivt bolag med lång erfarenhet och kännedom från branschen. Välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum
2026-01-28

Arbetsuppgifter
I rollen som brandingenjör kommer du arbeta som konsult inom brandsäkerhet med en rad spännande arbetsuppgifter. Kunderna återfinns bland såväl privata och statliga sektorn inom industri, fastighet, infrastruktur med mera. Arbetsplatsbesök och resor kan ingå i arbetet, även om mycket idag kan utföras digitalt.

Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
• Brandskyddsprojektering
• Hantering av brandfarlig vara
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Skriva handlingar och rapporter

Om Företaget
Vår kund är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. De skapar lösningar och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling, och har kontor både i Sverige och internationellt. Med bred och djup kompetens är de experter på att erbjuda helhetslösningar till sina kunder, och här får du chansen att bli del av ett stort företag med många utvecklingsmöjligheter. Mer information ges vid eventuellt intervjutillfälle.

Profil
Nu söker vi efter dig som har ett naturligt driv och via ditt initiativtagande får saker gjorda. Du är noggrann och är duktig på att bibehålla och förvalta befintliga relationer, men också att skapa nya. Vidare ser vi att du är kommunikativ och trivs att arbeta i nära samarbeten.

Skallkrav:
• Utbildad brandingenjör
• Minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet
• Svenska i tal och skrift

Meriterande:
• Körkort B

Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.

För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget

Anställningsvillkor
Start: Aug 2026. Tidigare start kan vara möjligt enligt ök.
Placeringsort: Luleå (flexibilitet att utgå ifrån ett av företagens andra kontor i Sverige finns).
Arbetstider: Kontorstid, möjlighet till flexibel arbetstid
Omfattning: Heltid

Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51962_JOB".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
971 00  LULEÅ

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Jesper Eriksson
jesper.e@framtiden.com

Jobbnummer
9709088

